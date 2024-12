La Gioiella Prisma Volley Taranto ci mette il cuore, ma non basta, al PalaMazzola passa Modena

Taranto si dimostra sempre di più un’avversaria tosta al PalaMazzola ma non riesce a ripetersi dopo l’impresa contro la Cucine Lube Civitanova, complice sicuramente la stanchezza dei set giocati nella partita della domenica precedente

La Gioiella Prisma Volley Taranto cade nelle mura amiche del PalaMazzola per 3-2 (25-21, 23-25, 26-24, 17-25, 8-15) contro la Valsa Group Modena. Taranto si dimostra sempre di più un’avversaria tosta al PalaMazzola ma non riesce a ripetersi dopo l’impresa contro la Cucine Lube Civitanova, complice sicuramente la stanchezza dei set giocati nella partita della domenica precedente. Ex del match: Jose Maria Gutierrez a Taranto nel 2023/2024.

Taranto che scende in campo con un sestetto inedito, il libero è Luzzi (Rizzo ai box per un problema fisico nel riscaldamento), con lui Lanza, Held, Zimmermann, D’heer, Alonso e Gironi.

Modena che schiera Rinaldi, Federici, Gutierrez, Buchegger, Anzani, De Cecco e Sanguinetti.

Il primo servizio del match è affidato alla Gioiella Prisma Volley Taranto, al servizio Fabrizio Gironi, lo stesso conquista il primo punto del match. Taranto fenomenale, Modena costretta al time out sul 7-4 per la squadra di casa. Il pallonetto di Gironi va a terra, 9-6 Taranto. Ace di Roamy Alonso, il cubano mira l’ultimo spigolo del campo e lo trova. Gutierrez prova a imitare il pallonetto di Gironi, Taranto attenta che recupera e conquista. Ace di Pippo Lanza, la battuta è tesa, non può nulla Rinaldi in ricezione. Modena rientra in partita, Boninfante chiama il time-out sul 13-12 per Taranto. Alonso sale in cielo e chiude nei tre metri una palla salvata da Zimmermann, Giuliani (coach Modena) chiama un check sull’alzata di Zimmermann ma l’arbitro conferma la sua scelta iniziale. Super Pippo Lanza porta Taranto sul +3: 20-17. Ancora Lanza, ancora Ace 22-18. 5 Set point Taranto. Taranto vince 25-21, top scorer del set a pari merito Lanza, Alonso, Gironi e Buchegger con 5 punti. Set vinto in battuta, 5 gli ace della formazione ionica.

Nel secondo parziale parte forte Modena. Taranto pareggia il parziale, sono quattro i punti per entrambe. Held conquista il vantaggio Tarantino con un mani out da manuale, chiede il check Modena per un possibile ultimo tocco ionico, il challenge però evidenzia come l’ultimo tocco sia stato proprio modenese e conferma la decisione iniziale della squadra arbitrale. Alonso continua a mostrare la sua forma smagliante, ancora una veloce al centro giocata perfettamente per il giocatore cubano. Time Out Boninfante sul sorpasso modenese, 10-8 per gli ospiti. Dubbi di Taranto per una giocata di Gutierrez, Zimmermann però conquista il punto in attacco, togliendo ogni possibile incertezza. Che giocata di Jan Zimmermann che serve benissimo Gironi che chiude un ottimo punto per Taranto. Vantaggio Taranto 16-15 grazie ad una super battuta di Held. Il set vede le due compagini affrontarsi in equilibrio, fino al primo set point di Modena, sul 24-23, seguito da un time out di Boninfante. Errore in ricezione, Modena vince 25-23. Top scorer Buchegger con 6, si ferma a 5 Gironi. Set in completa parità, spuntato solo alla fine da Modena.

Primo punto del terzo parziale di Modena, pareggiata però subito da Taranto. Modena va sul 10-5 con Taranto che resta dietro, blackout ionico. Rientra Taranto in partita grazie ad una ricezione che ritrova fiducia, 11-9 per Modena. Super Roamy Alonso! Muro in singolare ed Ace! L’ace di Filippo Lanza vale il sorpasso di Taranto, 15-14. Super Gironi che conquista un mani-out di forza, 18-17 per Taranto. Sorpasso Modena, 19-18 ma l’attacco di Buchegger subito dopo non supera la rete, è tutto pari. L’attacco di Lanza porta Taranto sul 22-21. Set point sul 24-23 per Modena dopo l’errore di Gironi. Held porta il set ai vantaggi. Set point Taranto 25-24. Chiude Taranto 26-24, top scorer del set Lanza e Anzani con 5.

Il quarto parziale si apre con una Modena che si porta subito sul 1-4. Held accorcia per Taranto, 4-6. Zimmermann al servizio trova l’ace che vale il secondo punto della sua partita. Passa l’attacco di Davyskiba, 5-7. Vola ancora Modena, 19-12, chiama il time out coach Boninfante. 24-17 Modena, muro di Stankovic. Chiude Modena 25-17, top scorer del set conteso tra l’ex di giornata Gutierrez e Davyskiba con 5 punti.

Il primo punto del tie break è a favore di Modena, chiede il check Boninfante ma fallisce il challenge. Va a terra la pipe di Filippo Lanza, 2-2. Vantaggio Modena, 4-3, Gutierrez. L’arbitro chiama out il servizio di Modena, chiede il challenge la formazione di Giuliani ed è vincente la richiesta. 8-6 Modena al cambio campo. 9-6 Modena, errore di Gironi in attacco. Muro in solitaria di Simone Anzani. 11-6 Modena, blackout Taranto e time out di Boninfante. Chiude 15-8 Modena e vince 3-2 una partita dai mille volti. Il top scorer di giornata è conteso tra Filippo Lanza e Buchegger, entrambi a 20 punti.

TABELLINO:

TARANTO: Lanza 20, Gironi 16, Held 16, Alonso 13, D’heer 9, Zimmermann 2, Luzzi L, Alletti 0.

MODENA: Buchegger 20, Gutierrez 17, Anzani 16, Davyskiba 12, Rinaldi 8, Stankovic 4, Sanguinetti 3, De Cecco 1, Federici L, Meijs 0, Massari 0.