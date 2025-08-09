La New Taranto scopre il suo cammino in A2 Élite

Per la New Taranto sarà la seconda stagione consecutiva in A2 Élite, e l’obiettivo è chiaro: puntare fino in fondo al salto nella massima serie

La rincorsa alla gloria è ufficialmente cominciata. È stato svelato il calendario del campionato nazionale di Serie A2 Élite – Girone B, e per la New Taranto Calcio a 5 si prospetta una stagione carica di adrenalina, sfide infuocate e grandi ambizioni.

Dopo una straordinaria annata da matricola, conclusa con la semifinale playoff per la promozione in Serie A, la squadra allenata da mister Angelo Bommino è pronta a rilanciare la propria candidatura tra le grandi del futsal nazionale.

Il PalaFiom – casa della New Taranto per la stagione sportiva 2025/2026 – inizierà a tremare a partire da sabato 27 settembre, quando i rossoblù ospiteranno l’ambiziosa Italpol nella prima giornata. Il ritorno è fissato per il 10 gennaio 2026, ma prima ci sarà da battagliare su tutti i parquet d’Italia.

Nel mezzo, un calendario ricco di fascino e ostacoli da superare: dai derby del Sud contro Itria, Benevento e Soverato, alle trasferte delicate contro realtà solide come CLN Cus Molise, Lazio e Città di Canicattì. Senza dimenticare le insidie nascoste in sfide ad alta tensione come quella contro Academy Pescara – che proprio lo scorso anno ha eliminato gli ionici in semifinale – oltre a Defender Giovinazzo e Città di Melilli, pronte a dare filo da torcere.

Per la New Taranto sarà la seconda stagione consecutiva in A2 Élite, e l’obiettivo è chiaro: puntare fino in fondo al salto nella massima serie, con il supporto di una città intera e la spinta dei tanti cuori rossoblù, pronti a sostenere la compagine ionica in ogni gara.

Il viaggio è tracciato. Ora, parola al campo.

IL CALENDARIO DELLA NEW TARANTO – SERIE A2 ÉLITE GIR. B

1^ giornata (and. 27/09/2025 – rit. 10/01/2026): New Taranto vs Italpol

2^ giornata (and. 04/10/2025 – rit. 17/01/2026): Sulmona Futsal vs New Taranto

3^ giornata (and. 11/10/2025 – rit. 24/01/2026): New Taranto vs Città di Canicattì

4^ giornata (and. 18/10/2025 – rit. 31/01/2026): Polisportiva Futura vs New Taranto

5^ giornata (and. 25/10/2025 – rit. 07/02/2026): Itria FC vs New Taranto

6^ giornata (and. 01/11/2025 – rit. 14/02/2026): New Taranto vs Mascalucia C5

7^ giornata (and. 08/11/2025 – rit. 21/02/2026): Benevento 5 vs New Taranto

8^ giornata (and. 15/11/2025 – rit. 28/02/2026): New Taranto vs Academy Pescara

9^ giornata (and. 22/11/2025 – rit. 07/03/2026): Soverato Futsal vs New Taranto

10^ giornata (and. 29/11/2025 – rit. 14/03/2026): New Taranto vs Lazio C5

11^ giornata (and. 06/12/2025 – rit. 21/03/2026): CLN Cus Molise vs New Taranto

12^ giornata (and. 13/12/2025 – rit. 11/04/2026): New Taranto vs Defender Giovinazzo

13^ giornata (and. 20/12/2025 – rit. 18/04/2026): Città di Melilli vs New Taranto