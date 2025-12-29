La Prisma La Cascina Taranto batte la Virtus Aversa e chiude col sorriso il 2025

La vicepresidente Zelatore: “È un momento complicato, una settimana particolarmente difficile, ma ho visto una risposta importante da parte dei ragazzi che ci credono davvero, che mettono il cuore e che si sentono parte del nostro progetto: questa sera hanno dato tutto quello che potevano dare e sono convinto che in futuro potranno dare ancora di più”

Una vittoria che vale molto più dei punti conquistati. La Prisma La Cascina Taranto supera la Virtus Aversa, terza forza del campionato, al termine di una sfida intensa e combattuta per 3-1 (15-25, 28-26, 30-28, 25-21) trovando energie, carattere e orgoglio per regalarsi un successo inaspettato e per questo ancora più gradito, che chiude nel migliore dei modi un 2025 difficile.

È stata una partita di cuore e sacrificio, costruita punto dopo punto, con Taranto capace di restare sempre dentro al match anche nei momenti più complicati, senza mai smarrire lucidità e spirito di squadra. A fare la differenza sono state la compattezza del gruppo e la voglia di non mollare, qualità che hanno permesso ai rossoblù di avere la meglio su un’avversaria di alto livello.

Protagonista assoluto della serata è stato Jannis Hopt, chiamato in causa e capace di rispondere presente con una prestazione di grande sostanza e personalità. Il tedesco chiude MVP del match con 14 punti, risultando decisivo nei momenti chiave dell’incontro. Accanto a lui brilla anche Pierotti, vero trascinatore emotivo della squadra: per lui 10 punti e un’ottima prestazione complessiva, fatta di intensità, leadership e giocate importanti che hanno dato fiducia a tutto il gruppo.

Ma ottime anche le giocate di Lusetti che ha coinvolto un perfetto Cianciotta con 20 punti all’attivo e i due centrali sempre sugli scudi e attenti anche a muro. Tanto cuore e fame di vittoria anche da Gollini e Luzzi capaci di coprire ogni centimetro del PalaFiom con difese acrobatiche e ricezioni precise. Una vittoria di tutti, che rende felice anche la dirigenza rossoblù, come dichiara la vicepresidente Elisabetta Zelatore: “Voglio innanzitutto ringraziare mister Lorizio e il direttore generale Vito Primavera, che in questo periodo si stanno prodigando sia a livello tecnico sia dirigenziale per colmare alcune lacune e superare le difficoltà che stiamo attraversando. È un momento complicato, una settimana particolarmente difficile, ma ho visto una risposta importante da parte dei ragazzi che ci credono davvero, che mettono il cuore e che si sentono parte del nostro progetto: questa sera hanno dato tutto quello che potevano dare e sono convinto che in futuro potranno dare ancora di più.

Ringraziamo loro, ringraziamo tutti quelli che credono in quello che stiamo costruendo insieme. – Sottolinea – Noi crediamo nelle persone umili, negli atleti seri e concreti: non ci piacciono le prime donne, non ci piacciono gli atleti che guardano gli altri dall’alto in basso. Qui, chi vuole avere vita facile nella nostra società e sul nostro parquet deve sposare il nostro motto: umiltà, serietà e concretezza. Chi non ha queste caratteristiche ha semplicemente sbagliato posto.”

Elisabetta Zelatore fa anche un ringraziamento ai tifosi giunti al Palafiom per il match. “Venire a seguirci in un periodo festivo è un segnale di grande attaccamento e dimostra quanto si creda nel lavoro che stiamo facendo. A chi non è venuto dico che, ancora una volta, ha perso l’occasione di vivere una bella serata e un bello spettacolo: le partite si vivono dal vivo, non comodamente seduti sul divano di casa. Le dirette si seguono solo quando non si può fare diversamente, ad esempio in trasferta. – Conclude – Adesso guardiamo avanti: la prossima partita sarà subito una trasferta a Catania. Ci auguriamo di vedere lo stesso spirito, la stessa reazione e la stessa determinazione anche lontano dal nostro parquet, perché quello che abbiamo visto questa sera deve diventare il nostro punto di partenza, in casa e in trasferta”.

Il match

Taranto schiera la diagonale Lusetti-Hopt, al centro Bossi-Sanfilippo, in 4 Antonov-Cianciotta libero Gollini, mentre Aversa parte con la diagonale Garnica-Motzo, al centro Volpato-Mattei, in 4 Tiozzo-Tallone, libero Raffa.

Aversa parte forte, 9-5 con ottime soluzioni di Motzo e Tallone, Taranto subisce il forte muro campano e Aversa si porta già 8-15. Hopt firma il 10-16. Cianciotta in diagonale firma il 13-21. Motzo continua a spingere. Ace di Motzo, 13-24. Il set si chiude 15-25.

Nel secondo set Taranto si porta 5-2 con due ace di Cianciotta. Tiozzo però firma il 5-4. Hopt firma il 9-7. Cianciotta firma l’11-7. Il set procede punto a punto con Taranto sempre in vantaggio, buone le giocate di Antonov e Cianciotta sugli scudi, entra anche Pierotti, ma Aversa non molla e si tiene sotto, 23-22. Motzo ribalta tutto 24-24, Cianciotta firma il mani out del 28-26.

Partenza sprint per i rossoblù che si portano sopra 5-1. Pierotti firma il 10-7, poi mura Motzo 10-7.Ottima difesa di Pierotti e Cianciotta firma il 14-11. Gollini ottime difese, Cianciotta firma il 18-17. Aversa sorpassa ancora 19-20. Cianciotta firma il 22-22. Motzo spara out, controsorpasso dei rossoblù 23-22. Si va ai vantaggi. Chiudono i rossoblù 30-28.

Nel quarto set Taranto continua a spingere, Cianciotta firma il 13-8. Cianciotta guadagna il 16-12, poi Tiozzo attacca out 17-12. Cianciotta firma il 19-16. Motzo sbaglia il servizio e Taranto ottiene il 21-19. Aversa non molla ma Taranto si rivela più cinica, Chiude Hopt 25-21.

12ª Giornata And. (28/12/2025) – Regular Season Serie A2 Credem Banca, Stagione 2025

Prisma La Cascina Taranto – Virtus Aversa 3-1 (15-25, 28-26, 30-28, 25-21)

Prisma La Cascina Taranto: Lusetti 3, Antonov 4, Bossi 7, Hopt 14, Cianciotta 20, Sanfilippo 7, Luzzi (L), Galiano 0, Gollini (L), Pierotti 10. N.E. Yamamoto, Lorusso, Zanotti. All. Lorizio.

Virtus Aversa: Garnica 2, Tiozzo 14, Mattei 12, Motzo 29, Tallone 16, Volpato 8, Vattovaz 0, Raffa (L). N.E. Minelli, Mazza, Iorio, Agouzoul, Guerrini, Mentasti. All. Graziosi.

ARBITRI: Gasparro, Sumeraro. NOTE – durata set: 23′, 38′, 39′, 33′; tot: 133′.