lunedì 13 Ottobre 25
CP

La Prisma La Cascina Volley chiude la preseason con un 2-2 contro Sorrento

Sport

Articoli Correlati

Taranto, piegato 3-1 l’Ugento

Giuseppe Di Cera -
La gara è messa in discesa nel giro di 4 minuti tra il 14' e il 18' della frazione iniziale, prima sulla sassata di...
Read more

Boxe, Magrì vince per KO alla quinta ripresa su Fiorillo

CP -
Settima vittoria in carriera professionistica per il superwelter tarantino Un'altra data memorabile quella del 10 ottobre per il pugile professionista Francesco Magrì, il tarantino superwelter...
Read more

Taranto, a Massafra arriva l’Ugento

Giuseppe Di Cera -
I rossoblù dovranno vincere per mantenere la vetta della classifica. Il tecnico Danucci: «Recuperato Konaté» Allo stadio Italia di Massafra, domani alle 15.30, il Taranto...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand