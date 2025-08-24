La Prisma Taranto Volley inizia la preparazione in vista della nuova stagione

Il Coach Graziosi ha scelto Oleg Antonov come nuovo capitato

La Prisma Taranto Volley ha iniziato ufficialmente la sua fase di preparazione in vista della stagione 2025/26. Gli atleti rossoblù sono già al lavoro tra sedute in sala pesi e allenamenti tecnici al PalaFiom. Gli allenamenti pomeridiani con la palla saranno sempre a porte aperte per i tifosi, che potranno così assistere da vicino al lavoro della squadra.

Durante la prima sessione, coach Graziosi ha scelto il nuovo capitano della Prisma Taranto Volley: sarà Oleg Antonov a guidare il gruppo nella prossima stagione. “È andato bene il primo allenamento, ho visto tanto entusiasmo ed è questa la cosa più importante. Piano piano inizieremo a conoscerci e, da qui, a costruire un gruppo unito. – Afferma Antonov – Essere capitano è molto bello, sono davvero contento di questo incarico: è un piacere ma anche una grande responsabilità, e darò sempre il massimo.

Partiamo con l’obiettivo di creare una squadra capace di sostenersi nei momenti di difficoltà: è questo che fa la differenza. Il campionato sarà molto competitivo, quindi serviranno concentrazione e resistenza, affrontando tutto passo dopo passo. – Sottolinea il neocapitano – Spero che il palazzetto si riempia: il supporto dei nostri tifosi sarà fondamentale. Ci vorranno umiltà, voglia di lavorare e la capacità di crescere insieme, imparando anche dagli errori.”

Lo schiacciatore rossoblu, Nicola Cianciotta, è molto soddisfatto dell’allenamento con Coach Graziosi. “C’è entusiasmo, ci divertiamo in campo e questo ci permette di lavorare al meglio. È stimolante confrontarsi con i compagni stranieri e ho avuto subito ottime impressioni dallo staff e dal nostro allenatore, che conosce bene il campionato e ci sta già trasmettendo le sue idee di gioco.

Tornare a vestire la maglia della Nazionale è stata un’emozione unica: volevamo qualcosa in più, ma il terzo posto resta un risultato importante di cui andiamo fieri. – Afferma – Ora l’obiettivo è costruire una stagione positiva insieme, anche con l’aiuto dei tifosi che per noi sono il settimo uomo in campo. Vi aspettiamo numerosi al PalaFiom: abbonatevi e sosteneteci.”

“Ho la fortuna di lavorare con un gruppo giovane e già a buon livello fisico. Stiamo gettando le basi con il lavoro in palestra e i ragazzi stanno rispondendo bene. È importante conoscerli gradualmente per strutturare al meglio schede e allenamenti mirati. – Ha affermato il preparatore atletico e osteopata Giuliano D’Aprile – Sono molto felice di questo incarico, che mi permette di unire la preparazione atletica al mio lavoro di osteopata: integrare terapia manuale e performance è sempre stata una mia passione.

Lo staff per me è come una famiglia: con Aldo e Checco ci capiamo al volo e sappiamo come gestire gli atleti in ogni fase, anche a livello umano. – Si legge nella nota – Nella pallavolo bisogna mantenere sempre alto il livello di performance, bilanciando carichi e scarichi durante una stagione fitta di impegni. L’obiettivo è garantire continuità e qualità al lavoro quotidiano.”