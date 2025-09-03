La Questura di Bari vieta la trasferta ai tifosi rossoblù

Domani alle 15.30 l’esordio con la Nuova Spinazzola, ma il Taranto non avrà il supporto dei tifosi.

La Questura di Bari vieta ai tifosi tarantini la trasferta di domani di Ruvo di Puglia con la Nuova Spinazzola. La SS Taranto del presidente Ladisa, interviene con un comunicato stampa:

«La Questura di Bari ha disposto il divieto di accesso allo stadio per i tifosi residenti nel comune e nella provincia di Taranto. Pur comprendendo le esigenze legate alla sicurezza e di ordine pubblico, riteniamo doveroso sottolineare che i nostri sostenitori hanno sempre dimostrato attaccamento alla squadra e che meriterebbero di poter seguire i propri colori con la passione che li contraddistingue. Tuttavia, la società prendendo atto della comunicazione, si riserva di coinvolgere gli organi competenti, al fine di avviare un dialogo costruttivo volto alla possibile risoluzione della problematica, nel pieno rispetto della sicurezza pubblica e dei diritti dei tifosi».