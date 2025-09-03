giovedì 4 Settembre 25
Giuseppe Di Cera

La Questura di Bari vieta la trasferta ai tifosi rossoblù

Sport

Articoli Correlati

Castellaneta: in piazza De Gasperi un regionale di boxe

CP -
Pugilistica Quero-Castellano nella "città del mito" Sabato 6 settembre secondo appuntamento dopo il successo registrato anche quest'anno con il galà di “Boxe sotto le stelle”...
Read more

Taranto, altri quattro giocatori per Ciro Danucci

Giuseppe Di Cera -
Il ds Riccardo Di Bari ha ottenuto il sì di Nicola Russo, Ante Kordic, Mattia Fallani e Simone Magri. Ora il tecnico rossoblù potrà...
Read more

I numeri del Taranto

Giuseppe Di Cera -
Il club del presidente Vito Ladisa comunica la numerazione ufficiale dei giocatori Il Taranto rende nota la numerazione dei giocatori in rosa, a disposizione del...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand