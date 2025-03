La Santa Rita Basket Taranto centra i play off con un turno d’anticipo

Obiettivo stagionale raggiunto grazie alla vittoria contra Massafra sul campo della Teknical che ha messo a dura prova i ragazzi di coach Leale

Santa Rita Basket Taranto si qualifica per la seconda fase della Divisione Regionale 1 (girone B). Si tratta dei playoff che saranno disputati, con la cosiddetta formula “ad orologio”, dalle prime sei classificate della fase regolare. Al termine di questa appendice di campionato, le prime due incroceranno le prime due del girone A. Le vincenti saranno promosse in serie C.

Obiettivo stagionale raggiunto con un turno di anticipo, quindi. Matematicamente decisiva, infatti, la vittoria conseguita domenica scorsa a Massafra sul campo della Teknical che, a dispetto della classifica, ha messo a dura prova i ragazzi di coach Leale.

Dopo essere stato in vantaggio sul +21, il quintetto tarantino ha infatti subìto il poderoso ritorno dei padroni di casa arrivati sul +2 a metà terzo periodo. Ma la reazione di capitan Zicari e compagni è stata perentoria (parziale di 23-2), tanto da chiudere poi la gara sul 81-56 e festeggiare la meritata qualificazione con i tantissimi tifosi tarantini giunti a Massafra.

Sabato prossimo alle 18, sul parquet del Palafiom, ultimo turno della stagione regolare. E’ una partita importante. Arriva a Taranto la seconda in classifica del girone B, l’Ap Monopoli. E’ in palio, per entrambe, il miglior piazzamento possibile nella griglia playoff.

Tabellino gara di domenica 9 marzo 2025

Teknical Sport Massafra – Santa Rita Taranto 63-95

(15-24, 36-43, 53-73)

Teknical Massafra

Semeraro 17, Carabotta 10, Mariano 9, Convertino 7, Sottile 5, Marzulli 5, Tautonico 4, Maraglino 4, Patrimia 2, Francioso

All. Dicensi, ass. Meo



𝗔sd 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮𝗥𝗶𝘁𝗮 𝗧𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗼

Sperti 13, Arancibia 28, Bianchi 3,

Cianci 4, Conforti 17, Zicari P. 2, Mandrillo 5, Fanizzi, Di Benedetto 3, Moffa 9, Masciulli 11, Russo.

All. Leale, ass. Zicari N. e Simonetti

Risultati penultima giornata

DIVISIONE REGIONALE 1 GIRONE B – penultima di campionato

S.Monopoli-Brindisi 75-55

Galatina-Matera 90-70

Ceglie-Martina Franca 71-59

Bernalda-Putignano 95-51

Ap Monopoli-Mesagne 72-60

Massafra-Santa Rita 63-95