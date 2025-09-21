L’autunno caldo della boxe con la Quero-Chiloiro

Appuntamento per Francesco Magrì con il professionismo il prossimo 10 ottobre a Brescia

Si scaldano i pugili della Quero-Chiloiro con la ripresa degli allenamenti che culmineranno per l’inizio dell’autunno in una serie di appuntamenti importanti per la boxe locale e nazionale. In auge per la rassegna di ottobre sarà sicuramente il match professionistico del peso superwelter tarantino, Francesco Magrì che, dopo la strepitosa performance dello scorso 5 luglio all’arena Pavesi del centro TAF di Milano contro Valerio Mantovani, – vinta con un ko alla sesta ripresa, – tornerà sul ring il prossimo 10 ottobre per incontrare sulle otto riprese il talento romano, Giulio Fiorillo, proveniente dalla storica Indomita Boxe 1941 di Roma. Sarà l’organizzazione di Promo Boxe Italia al Palasport Piccinelli di Rezzato, in provincia di Brescia, a regalare un altro spettacolo dell’arte della boxe tarantina, in cui Francesco Magrì farà da sottoclou al titolo italiano tra i pesi welter Michele De Filippo e Antonio Licata, un’atmosfera della quale protrà godersi un’anticipazione proprio domani, nella sessione di sparring che si terrà presso la palestra della Quero-Chiloiro in via Emilia a Taranto, in cui Magrì si allenerà proprio con il pugliese De Filippo sfidante al titolo italiano.

Si prepara anche il settore dilettantistico tarantino della Quero, per il quale è in cantiere l’organizzazione dei Campionati regionali Under 15, che avranno base al Palamelfi di Brindisi, sede della Pugilistica Rodio, appuntamento da calendarizzare per il 4 e il 5 ottobre che comprenderà anche la manifestazione ordinaria di boxe del 33^Trofeo dell’amicizia, interessando le altre qualifiche e, in particolare, i pugili Elite rossoblù.

Ci sarà spazio anche per gli altri settori, oltre a quello agonistico, nella sessione di training amatoriale che il 27 settembre sarà aperta alle prove gratuite con i guantoni, in una doppia sessione di allenamento dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 19.00 presso lo store di Decathlon di Porte dello Jonio a Taranto, in occasione del Club day Decathlon.