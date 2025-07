LEGA IM(PRO)BABILE

di Vittorio Galigani

Matteo Marani, ottimo giornalista, non ha tra le sue doti la cultura del dirigente sportivo. Non ha intuito, non ha, forse non vuole avere, l’apertura mentale all’autocritica per ‘leggere’ che la Lega Pro ha esaurito il suo percorso. Il sistema si è evoluto. Su sessanta squadre soltanto un terzo è in grado di auto sostenersi

Da questa logica perversa scaturisce che in terza serie non esiste la meritocrazia. I giovani giocano per la necessità, generale, di portare a casa il denaro rinveniente dal minutaggio (anche quella clausola dei 271 minuti giocati è superata ed ha dei contorni che oramai sanno di ridicolo). Lo stanno a dimostrare quei cambi, ripetitivi, effettuati in fretta e furia negli ultimi attimi di gara, solo per “agguantare” il minimo di presenze richiesto dalla norma. Una offesa, a livello umano, per il ragazzo che subentra, a tempo regolamentare quasi scaduto e spesso non riesce neppure a sporcare gli scarpini ed a ‘sfiorare’ il pallone.

Nel campionato di Lega Pro non esiste equità, di bacino d’utenza e di valore economico, di valori in campo perché chi ha l’obbligo di far giocare i giovani, per sbarcare il lunario, non può competere con proprietà che mettono sul banco budget milionari. Uno dei tanti motivi, per i quali l’attuale terza serie rappresenta un movimento obsoleto, è anche questo.

I campionati non possono essere falsati tutti gli anni per le continue e ripetitive inadempienze di taluni. Al proposito basta guardare a ritroso negli anni, per esempio, quante volte è saltato un club glorioso come quello della Lucchese. Una considerazione, questa, che non vale soltanto per i rossoneri toscani.

Il sistema si è evoluto. Su sessanta squadre soltanto un terzo è in grado di auto sostenersi, più per le capacità finanziarie dei proprietari più facoltosi, che per la produzione aziendale dei club. Le nuove proposte di Marani, anche sul futuro utilizzo dei giovani, rappresentano palliativi. ‘Pillole’, potremmo chiamarle, che potrebbero semmai curare il mal di testa, ma che non saranno mai in grado di estirpare il ‘male’.

Alla ormai perenne criticità della sostenibilità, in Lega Pro, non c’è rimedio. Il sistema calcio italiano può permettersi soltanto 60 squadre professionistiche. In due differenti Leghe. Venti club in A e due gironi sempre, da venti compagini, per i cadetti. Al di sotto una terza Lega con tanto semiprofessionismo, apprendistato e dilettanti per risparmiare sul costo del lavoro che è quello che ha messo a in ginocchio l’attuale terza serie. E l’attuale Lega Pro? Da commissariare. Immediatamente.