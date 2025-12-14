Loiodice e Aguilera danno i tre punti al Taranto

I due attaccanti rossoblù risolvono una gara complicata negli ultimi 20 minuti

Continua la corsa del Taranto alla vetta. I rossoblù espugnano il Bianco di Gallipoli con due reti realizzate nell’ultima parte della sfida ai salentini. Panarelli mette la spunta sul 4-3-3 e nuovamente sul portiere Under. Torna dunque De Simone tra i pali, mentre a causa della squalifica di Delvino al centro della difesa opera di nuovo la coppia Konaté-Rizzo. Così come nel secondo tempo di Taranto-Brindisi sette giorni fa. Derosa resta in panchina, per cui a sinistra c’è Corallini, il secondo Under. In mezzo al campo debutto per due: Zampa e Incerti. Così come in attacco fa il suo esordio Trombini. In panchina si rivede Aguilera.

Il battesimo di Zampa, però, non è dei più fortunati, perché a seguito di due minuti resta a terra dopo un duro scontro. Dopo le cure mediche si rimette in piedi, ma non resiste più di sette minuti e viene sostituito da Marino. Intanto, però, al 7’ Trombino calcia verso la porta salentina, Menendez si fa trovare pronto.

Al 16′ clamorosa palla gol per il Taranto, scaturita da una pessima gestione di De Petris. Loiodice e lì e ruba il pallone per involarsi per venti metri sino alla porta di Menendez, che esce quasi sino al limite dell’area. Loiodice prende la mira, ma l’estremo difensore risponde allungando il piede. Loiodice non la prende bene e due minuti dopo spara di destro, Menendez respinge su Marino che insacca. Purtroppo il centrocampista è oltre l’ultimo difensore e la rete viene annullata.

Il Gallipoli si fa intraprendente e mette un minimo di apprensione con qualche cross sui quali De Simone esce con i pugni. I padroni di casa fanno anche densità in mezzo al campo e per il Taranto nascono le difficoltà. L’unica vera altra occasione arriva al 46′ sulla palla di Loiodice per la testa di Losavio, bella la torsione, però debole e preda del numero uno salentino.

Nella ripresa la lotta resta viva, il Gallipoli non molla la presa, anzi al 10′ Sanso calcio all’angolino, De Simone si allunga e mantiene lo 0-0. Al 13′ Panarelli opera un triplice cambio: Derosa per Incerti, Labianca per Corallini e Vukoja per Marino. Pertanto si passa dal 4-3-3 al 4-2-3-1. Al 27′ l’ingresso di Aguilera, dopo un mese di assenza al posto Losavio, porta al 4-2-4 con Loiodice e Labianca ai lati e Trombino e lo spagnolo al centro. Appena cinque minuti e passa il Taranto: Trombino corre sulla destra e all’altezza del lato corto dell’area mette sull’altro palo. Loiodice, a rimorchio, calcia di sinistro e gonfia la porta di Menendez con il brivido, perché la palla colpisce prima il palo. La palla del bis al 41′ in un contropiede tre contro uno, con Trombino che supera il portiere e calcia in porta, ma sulla linea arriva il salvataggio di De Petris. Tutto rimandato di poco, perché al 47′ Di Paolantonio serve al centro Aguilera che non sbaglia.

GALLIPOLI-TARANTO 0-2

RETE: 32′ st Loiodice, 47′ st Aguilera

GALLIPOLI (4-3-3): Menendez (40′ st Salvadore); Marzio, De Petris, Vidal (42′ st Fernandes), Sansò; Baitia, Bonoha, Magalhaes (40′ st Carrozza) Molina (19′ st Gonzales), Camacho, Paglialunga (40′ st Denkovski). A disp.: Scarpina, Minnella, Cardinales, Ayaydin. All.: A. Salvadore.

TARANTO (4-3-3): De Simone; Hadziosmanovic, Rizzo, Konate, Corallini (13′ st Labianca); Zampa (9′ pt Marino, 13′ st Vukoja), Di Paolantonio, Incerti (13′ st Derosa); Loiodice, Trombino, Losavio (27′ st Aguilera). A disp.: Fallani, Brunetti, Marino, Monetti, Russo. All.: Morea (Panarelli squalificato).

ARBITRO: Tinelli di Verona.

Guardalinee: Conserva e Sifo

NOTE ammonito: De Petris, Bonoha (G), Hadziosmanovic, Derosa (T) angoli 1-6. Rec. 1′ st, 5′ st.