Manduria battuto 3-0 dallo Spinazzola: biancoverdi in difficoltà

La squadra di Marsili domina nel possesso palla ma paga caro gli errori difensivi e l’assenza di incisività in attacco

Nella giornata di ieri, martedì 13 febbraio, il Manduria ha subito una pesante sconfitta contro la Nuova Spinazzola, con un punteggio finale di 3-0. La partita, valida per il campionato di Eccellenza, ha messo in luce le difficoltà della squadra manduriana nel concretizzare le azioni offensive, nonostante un predominio nel possesso palla.

La formazione di casa, guidata dall’allenatore Zinfollino, ha aperto le marcature al 12’ con un potente sinistro di Bux che ha sorpreso il portiere Maggi. Il raddoppio è arrivato al 27’, quando Corado ha trovato la rete con un colpo di testa su calcio d’angolo. Nella ripresa, il Manduria non è riuscito a reagire e ha incassato un terzo gol al 79’ da Bonanno, approfittando di una disattenzione difensiva avversaria.

L’allenatore del Manduria, Marsili, dovrà riflettere sulle scelte tattiche e sulla mancanza di incisività in attacco, dato che la squadra ha registrato solo un tiro in porta durante l’intero incontro. Gli ammoniti della partita includono Chiochia e Sosa per il Manduria e Colonna per lo Spinazzola.

TABELLINO:

Spinazzola – Manduria 0 – 3

Spinazzola: Liso, Cappellari, De Gioia, Bocchino, Losappio, Diomade, Bux, Colonna, Corado, Mbaye, Bonanno.

A disp.: Conte, Cagnetta, Zingaro, Bellino, Canielli, De Marines, Fucci, Garcia, Caruso. All. Zinfollino

Manduria: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Cutrone, De Sousa, Balanda, Coronese, Sosa, Zuccaro, Perchaud.

A disp.: Schettino, Teixeira, Carrozzo, Rizzo, Caragnulo, Sernia, D’Ettorre, Palumbo, Vapore.

All. Marsili

Arbitro: Quarta di Lecce

Marcatori: 12’ Bux, 27’ Corado, 79’ Bonanno

Note: Ammoniti: Chiochia, Diomade, Sosa, Balanda, Colonna, Bocchino.

Angoli: 7 a 3 per lo Spinazzola