Manduria domina e conquista tre punti preziosi: crolla Unione Calcio

Doppia espulsione e gol di Sosa e Stranieri, i biancoverdi consolidano la loro posizione in classifica con un 2-0

Una prestazione convincente regala al Manduria una vittoria meritata per 2-0 contro l’Unione Calcio, in una partita segnata dalla doppia espulsione degli ospiti nella ripresa.

La prima frazione di gioco si è rivelata inizialmente poco spettacolare, fino al 21′ quando i biancoverdi hanno sfiorato il vantaggio con una spettacolare mezza rovesciata di Chiochia, neutralizzata dall’attento Lullo. Il gol del vantaggio è arrivato al 26′ grazie a un preciso rasoterra di Sosa che ha sbloccato il risultato. La ripresa ha visto un Manduria più aggressivo, con Vapore protagonista di una progressione centrale conclusa con un servizio a Palumbo, anticipato dal portiere ospite. L’Unione Calcio ha provato a reagire con una conclusione potente di Paolillo, deviata in corner da un attento Maggi.

La svolta decisiva del match è arrivata intorno al quarto d’ora della ripresa: prima l’espulsione di Paolillo al 15′, poi il raddoppio di Stranieri al 18′ e, infine, il secondo cartellino rosso per Saani al 19′ che ha ridotto gli ospiti in nove uomini. Con la doppia superiorità numerica, il Manduria ha gestito agevolmente il finale di gara, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. Da segnalare anche l’occasione sprecata da Zuccaro al 13′, solo davanti alla porta.

La vittoria consolida la posizione dei biancoverdi in classifica e conferma l’ottimo momento della squadra. Per l’Unione Calcio, invece, una serata da dimenticare, condizionata dalle due espulsioni che hanno compromesso definitivamente l’esito dell’incontro.

TABELLINO:

Manduria Unione Calcio Bisceglie 2 – 0

Manduria: Maggi, Farucci, (36’ s.t. Parchaud), Chiochia, Stranieri, Teixeira, De Sousa (38’ s.t. Sernia), D’Ettorre (24’ s.t. Cutrone), Sosa (24’ s.t. Rizzo), Palumbo, Vapore, Zuccaro (27’ s.t. Mandurino). A disp.: Schettino, Balanda, Caragnulo) Coronese. All. Marsili

Unione Calcio: Lullo, Miano, Farinola (31’ s.t. Pelosi), Guglielmi (28’ s.t. Pisano), Andriano, Daleno, Dicorato (28’ s.t. Petrizzelli), De Blasio, Amoroso (39’ s.t. Dembele), Paolillo, Saani, Rocchitelli (28’ s.t. La Notte). A disp.: Bufi, Suriano, Soldani. All. Monopoli

Arbitro: Specchia di Casarano

Marcatori: P.t.: 26’ Sosa. S.t. 18’ Stranieri

Note: Ammoniti: Farucci, Stranieri, Sosa, Zuccaro, Dicorato. Espulsi: Paolillo, Saani.