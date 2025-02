Manduria sconfitto di misura: un rigore negato cambia la partita

I biancoverdi escono sconfitti per 0-1 contro il Novoli, con un gol di Garnica e un rigore non concesso che hanno fatto la differenza

Il Manduria esce sconfitto di misura in una partita caratterizzata da diversi momenti di tensione, come testimoniano i numerosi cartellini gialli estratti dall’arbitro. Nonostante il risultato sfavorevole, la prestazione dei biancoverdi non è stata affatto deludente: il gol di Garnica nella ripresa e un rigore non concesso hanno fatto la differenza in una gara che avrebbe potuto tranquillamente concludersi in parità.

La prima vera occasione arriva al 22′ con un calcio di punizione di Guarnica, neutralizzato dall’intervento di Maggi. Due minuti dopo, il Manduria risponde con un cross di Teixeira per Sosa, il cui colpo di testa viene parato da Suma. Il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni.

Nella ripresa, al 53′, il Novoli si fa pericoloso con Calo che sfiora il palo. La svolta della partita arriva al 65′ quando, approfittando di un momento di disattenzione della difesa biancoverde, Garnica trova il gol del vantaggio con una conclusione dalla distanza. Al 68′ gli ospiti sfiorano il raddoppio con Ginard.

Il Manduria si getta alla ricerca del pareggio e all’82’ reclama un calcio di rigore, non concesso dal direttore di gara. L’ultima chance per i biancoverdi arriva all’86’ quando, su calcio d’angolo, il colpo di testa di Chiochia termina di poco sopra la traversa.

TABELLINO:

Manduria – Novoli 0 – 1

Manduria: Maggi, Farucci, Chiochia, Stranieri, Teixeira (72’ Balanda), De Sousa (77’ Coronese), D’Ettorre, Sosa, Palumbo (87’ Rizzo), Vapore (52’ Perchaud), Zuccaro (52’ Carrozzo). A disp.: Schettino, Cutrone, Sernia, Caragnulo. All. Marsili

Novoli: Suma, Zecca, D’Andria, Maccarrone, Lobianidze, Calo, Garnica, Soares, Parisi (83’ Quarta), De Blasi, Ginard (83’ Marocco). A disp.: Palma, Elia, La Marina, Leone, Galan, Martina, Pignataro. All. Luperto

Arbitro: Onorato di Nola

Marcatore: 65’ Garnica

Note: Ammoniti: Farucci, D’Ettorre, Vapore, Rizzo, Carrozzo, Zecca, Calò. Angoli: 3 a 2 per il Manduria.