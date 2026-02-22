Manita del Taranto al Bisceglie

I rossoblu vincono 5 a 1 giocando 90 minuti sontuosi. Tripletta per Losavio e doppietta per Russo

Missione compiuta: con una sontuosa partita il Taranto schianta per 5-1 il Bisceglie e si porta momentaneamente a -4 proprio dai nerazzurri, secondi in classifica.

Le squadre, a porte chiuse, si affrontano subito a viso aperto. I rossoblù appaiono oggettivamente più intraprendenti, ma dopo solo sei minuti passa il Bisceglie a seguito una rapida azione che vede Lavopa mettere verso il dischetto per Lopez. Il numero 9, di fatto, batte un rigore in movimento.

Due le occasioni per pareggiare con Loiodice al 9′ e Guastamacchia al 16′, ma Baietti è superlativo in entrambe le circostanze. Il gol del pareggio è nell’aria e arriva al 20′ sul 15esimo assist vincente di Hadziosmanovic per Losavio, che in semigirata realizza la sedicesima rete stagionale. Non pago il centravanti di ripete al 34′ con altra conclusione spettacolare sotto l’incrocio.

Il Bisceglie barcolla e cade ancora al 44′: l’assist, questa volta, è di Loiodice nel cuore dell’area per Russo che impatta al volo e realizza il 3-1. Losavio è irrefrenabile e nella ripresa mette a segno la sua seconda tripletta in stagione e il 4-1. Russo vuole timbrare nuovamente il cartellino e ci riesce alla mezz’ora su altri assist al bacio di Loiodoce.

TARANTO-BISCEGLIE 5-1

RETE 6′ pt Lopez (B), 20′ pt 34′ pt, 18′ st Losavio (T), 44′ pt, 30′ st Russo (T).

TARANTO (4-3-2-1): Mastrangelo; Hadziosmanovic, Konate (21′ st Rizzo), Guastamacchia, Sansò (37′ st Kirliauskas); Di Paolantonio, Incerti (35′ st Marino), Vukoja (32′ st Zampa); Loioidice, Losavio (37′ st Magalhaes) Russo. A disp.: Martinkus, Derosa, Labianca, Trombino. All.: Danucci.

BISCEGLIE (4-3-3): Baietti; Ciurlo (46′ st Fineo), Gonzales, Di Fulvio, Visani (11′ st Taccogna), Cifarelli, Martino, Citro (22′ st Amoroso); Lavopa, Senè (11′ st Dammacco) Lopez (22′ st Maffei). A disp.: Lonoce, Ioio, Traore, Mbodj. All. Di Meo.

ARBITRO: Fiorino di Bari.

Guardalinee: Bernardi di Molfetta, Luca De Simone di Casarano.

NOTE Ammoniti: Konate, Russo, Mastrangelo, (T), Visani, Lavopa (B). Angoli 6-1 per il Taranto. Rec.: 1′ pt 4′ st.