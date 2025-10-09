giovedì 9 Ottobre 25
Vittorio Galigani

Marcia indietro del Taranto Calcio su Jallow

Sport

Articoli Correlati

I Giochi valgono la candela

Vittorio Galigani -
Come anticipato da CosmoPolis, il governo lavora su un nuovo decreto per la manifestazione sportiva di Taranto. Così come già fatto per Milano-Cortina Taranto 2026,...
Read more

Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 3 mesi: salteranno gli Europei

CP -
L’inchiesta è stata aperta a seguito delle accuse e il fermo di Singapore per il furto di cosmetici nel duty free Benedetta Pilato e Chiara...
Read more

Taranto, pugilistica Quero-Chiloiro: porta a casa tre vittorie e due pareggi

CP -
Il trofeo dell' amicizia è giunto alla 33esima edizione Uno dei tanti weekend sportivi targato Quero-Chiloiro quello che è appena trascorso tra il 4 e...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand