Martina Calcio, si chiude l’era Pizzulli: “Cinque anni di emozioni”

La società biancazzurra saluta il tecnico dopo un lungo ciclo di successi. I presidenti: “Rispetto e stima resteranno intatti”

Si conclude dopo cinque anni l’avventura di Massimo Pizzulli sulla panchina del Martina Calcio 1947. La società pugliese ha ufficializzato oggi la separazione dal tecnico che ha guidato la squadra in diverse stagioni ricche di soddisfazioni. “Un percorso lungo 5 anni, ricco di tante emozioni e che ci ha visto lottare sempre fianco a fianco”, si legge nella nota del club, che saluta anche il collaboratore Vincenzo Moncelli. I presidenti Luciano Soldano e Piero Lacarbonara hanno voluto sottolineare “la professionalità e il grande attaccamento” mostrati da entrambi durante la loro permanenza.

Nonostante la separazione e le diverse ambizioni future, la dirigenza biancazzurra ha voluto rimarcare come “il rispetto e la stima resteranno intatte”, esprimendo la certezza che “la maglia storica e unica del Martina Calcio 1947 resterà nel cuore e sulla pelle” degli ormai ex membri dello staff tecnico. Si chiude così un capitolo importante della storia recente del club martinese, con la società che dovrà ora individuare il nuovo allenatore per la prossima stagione sportiva.