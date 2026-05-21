Martina Franca, il torneo solidale per la “Casa di Sofia”

É una casa di accoglienza, speranza e sostegno, che trasforma la solidarietà in azioni concrete e che ogni giorno offre aiuto, ascolto e vicinanza a chi vive momenti difficili. Un esempio straordinario di umanità e amore verso il prossimo

Una giornata di sport, inclusione e soprattutto solidarietà autentica. Il Torneo di Calcio a 5 – Forze dell’Ordine e Calcio Inclusivo, si è svolta presso il Palazzetto dello Sport di Martina Franca. Ha rappresentato – fanno sapere – molto più di una semplice manifestazione sportiva: è stato il simbolo di una comunità unita attorno a un grande obiettivo, sostenere concretamente “La Casa di Sofia”.

L’evento benefico è stato organizzato dall’Associazione “La Casa di Sofia”, con la fattiva collaborazione di USIC Puglia, che è stata promotrice dell’iniziativa e si è fatta carico dell’intera organizzazione operativa della manifestazione, curando con grande impegno ogni aspetto logistico e organizzativo, nonché la predisposizione dei premi e di tutta la parte relativa allo svolgimento dell’evento.

Un lavoro importante e complesso- sottolineano – reso possibile grazie all’impegno di tutto il gruppo organizzativo ma, in particolar modo, grazie alla determinazione del Segretario Regionale USIC Carabinieri Claudio Ventriglia, responsabile per Taranto e provincia, che ha assunto personalmente il coordinamento dell’intera iniziativa, avviando e mantenendo i contatti con l’Amministrazione Comunale e seguendo passo dopo passo la costruzione dell’evento fino alla sua realizzazione.

Un impegno concreto, portato avanti con spirito di servizio, passione e forte senso di appartenenza, che ha consentito di trasformare un’idea in una giornata di grande valore sociale.

È importante sottolineare che la beneficenza è stata il risultato del contributo di tutti i partecipanti e delle realtà presenti, in uno straordinario esempio di unione e collaborazione.

L’assegno donato in favore della Casa di Sofia è stato infatti devoluto grazie al contributo delle Forze di Polizia che hanno preso parte all’evento, le quali hanno voluto dare un segnale forte e tangibile di vicinanza, sostenendo concretamente il progetto benefico e dimostrando ancora una volta il proprio valore umano oltre che istituzionale.

Un gesto che assume un significato ancora più profondo – aggiungono – perché nato dalla partecipazione collettiva e dalla volontà comune di aiutare chi ogni giorno opera nel sociale.



La Casa di Sofia, destinataria del ricavato benefico, rappresenta una realtà preziosa per il territorio: una casa di accoglienza, speranza e sostegno, che trasforma la solidarietà in azioni concrete e che ogni giorno offre aiuto, ascolto e vicinanza a chi vive momenti difficili. Un esempio straordinario di umanità e amore verso il prossimo.



Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche all’Associazione IFA Italia APS ASD ETS – Squadra Guerriere di Bari, presenza significativa della manifestazione. Le Guerriere rappresentano una realtà che opera con costanza e dedizione sul territorio, promuovendo inclusione, sostegno e valori sociali attraverso il loro instancabile impegno. Donne che hanno scelto di essere esempio e forza, trasformando il loro operato in un messaggio di speranza e partecipazione attiva.

Alla manifestazione hanno preso parte numerose rappresentanze e associazioni delle Forze dell’Ordine, tra cui USIC Carabinieri, UIL Polizia, USIF Guardia di Finanza, UILFP Polizia Penitenziaria, oltre alla Super Team Diavoli Rossi e alle altre realtà presenti, tutte accomunate dallo stesso spirito di solidarietà.

Presenti all’evento anche importanti rappresentanti istituzionali: l’Onorevole Giovanni Maiorano, che ha voluto seguire l’intera manifestazione fino alla conclusione, prendendo parte alla cerimonia di premiazione e consegnando personalmente i riconoscimenti a tutti i partecipanti, testimoniando concretamente la vicinanza delle istituzioni.

Presente inoltre l’Assessore allo Sport del Comune di Martina Franca, Vincenzo Angelini, che insieme all’Amministrazione Comunale ha sostenuto e accompagnato questa importante iniziativa.

Hanno partecipato inoltre il Segretario Generale USIC Carabinieri Massimo Borrello e il Segretario Regionale USIC Carabinieri Claudio Ventriglia, figure centrali nella promozione e nella riuscita dell’evento.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Martina Franca, per il patrocinio e la disponibilità dimostrata, e a tutte le associazioni, ai volontari, ai partecipanti e alle Forze dell’Ordine che hanno contribuito alla riuscita di una giornata che ha lasciato un segno profondo.

Perché questa non è stata soltanto una manifestazione sportiva.

È stata la dimostrazione – concludono – che quando istituzioni, associazioni, Forze dell’Ordine e cittadini lavorano insieme, nascono esempi straordinari.

Ha vinto la solidarietà. Ha vinto l’unione. Ha vinto il cuore.

E soprattutto, ha vinto lo sport.