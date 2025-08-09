sabato 9 Agosto 25
CP

Massafra calcio, futuro più roseo

Sport

Articoli Correlati

Taranto, ecco la nuova matricola (provvisoria)

Giuseppe Di Cera -
La Figc ha avallato la scelta del Comune di affidare alla Finlad del fratelli Ladisa la rinascita del calcio cittadino La Figc del presidente Gabriele...
Read more

Taranto, Bitetti: «saluto con favore la passione e la professionalità del gruppo Ladisa e di Warren»

Giuseppe Di Cera -
Il primo cittadino mostra apprezzamento per le dichiarazioni dei due unici soggetti che hanno partecipato al bando per l'acquisizione del club rossoblù Il primo cittadino...
Read more

Taranto, Warren tende una mano alla Finlad

Giuseppe Di Cera -
L'imprenditore statunitense, in un lungo comunicato stampa, si rivolge al gruppo che guiderà i rossoblù e afferma: «pronto a partecipare con capitale e leadership...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand