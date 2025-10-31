venerdì 31 Ottobre 25
Massafra calcio, squalifica del campo dopo i cori razzisti

Taranto, cinquina scacciapensieri

Nell'andata della seconda fase della Coppa Italia , i rossoblù piegano 5-1 L'atletico Acquaviva. Tutte e sei le reti nella ripresa Cinquina del Taranto che...
Il Taranto cerca il riscatto in Coppa Italia

Rossoblù impegnati oggi allo stadio Italia con l'Atletico Acquaviva nella andata della seconda fase. Possibile esordio per lo spagnolo Pablo Aguilera La risalita parte dalla...
La Cascina Taranto attesa a Ravenna: al Pala De Andrè sfida speciale per coach Graziosi

“Sarà una sfida impegnativa dal punto di vista tecnico perché è una formazione attrezzata per l'altissimo livello in A2. Ma onestamente non abbiamo niente...
