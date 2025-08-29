Massafra, lo stadio Italia riapre al pubblico

di Angelo Nasuto

I lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo stanno volgendo a termine. La nuova curva nord diventerà la casa dei tifosi massafresi

Lo stadio Italia di Massafra si prepara alla nuova stagione aprendo finalmente già al pubblico. È questa la buona notizia che interessa la cittadina jonica dedita al pallone, pronta ad affrontare il campionato 2025-26 con la nuova formazione giallorossa allenata da mister Dalena.

La struttura sportiva calcistica, con tanto di tribuna coperta disponibile da quasi quarant’anni, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale è avviata alla chiusura definitiva dei lavori, che durano ormai da tempo immemore. Di questi lavori è doveroso menzionare anche la sistemazione di una nuova curva, la curva nord che sarà posizionata dietro la porta di fianco al nuovo parcheggio. Questa sarà con ogni probabilità l’infuocata curva dei tifosi di casa, che però non potrà essere utilizzata fino a quando non termineranno i lavori del prima citato nuovo parcheggio, il cui termine è fissato non prima del 30 settembre.

Aggiungiamo che proprio su quel lato dell’impianto saranno introdotte alcune uscite di emergenza, rese obbligatorie dal regolamento che recita: “le uscite di emergenza negli stadi di calcio sono definite dalle normative di sicurezza antincendio e sono progettate per garantire l’evacuazione sicura del pubblico in caso di emergenza. Devono essere adeguate al numero di spettatori e alle caratteristiche dell’impianto, apribili nel senso dell’esodo, non chiuse a chiave se non specificamente autorizzato e poi segnalate chiaramente con piena dotazione di illuminazione di sicurezza.” Tornando alla tanto auspicata presenza di pubblico allo stadio Italia, il costante impegno dell’amministrazione, in questo caso nella persona dell’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Cerbino, ha portato alla possibilità di recintare l’area intorno ai pali dei fari, che saranno spostati e per questo necessari di una messa in sicurezza. Per tale spostamento la società aveva ipotizzato che la prima partita casalinga di campionato, prevista per la 2^ giornata in programma il 7 settembre si sarebbe disputata senza pubblico; ed invece la questione di sicurezza è stata superata, affinché il tifo giallorosso possa tornare presto ad affollare gli spalti intorno al campo, il cui ingresso principale è in via Livatino.

La società comunque chiede all’ente comunale notizie sulla possibilità di inserire i LED pubblicitari a bordo campo, in luogo dei tradizionali e ormai antiquati pannelli, come novità della stagione imminente, per poter dare una ventata di fresca tecnologia e modernità anche agli sponsor, che danno sempre lustro e linfa vitale per l’importante aspetto economico al progetto sportivo. Su tale richiesta l’amministrazione ancora non ha fatto sapere nulla e i dirigenti gradirebbero risposte certe in merito. Insomma, il calcio a Massafra, nonostante le difficoltà sta ripartendo a pieno regime.