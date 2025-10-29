Massafra-Taranto a porte chiuse

Dopo i cori razzisti dell’ ultima partita casalinga, il giudice sportivo ha sanzionato la società giallo-rossa

Giovedì 6 novembre alle 14:30, si disputerà la sfida tra Massafra e Taranto senza la presenza del pubblico. La decisione è maturata dal giudice sportivo che ha emesso il provvedimento a seguito dei fatti segnalati nel corso dell’ultima partita contro l’UC Bisceglie, terminata 3-1 per gli ospiti. Stando a quanto riportato nel referto arbitrale, durante la sostituzione di un giocatore avversario sarebbero stati intonati cori di natura razzista, accompagnati da comportamenti offensivi come il lancio d’acqua all’indirizzo del calciatore.

La sanzione scattata subito è un chiaro segnale – fanno sapere – contro ogni forma di razzismo e contro ogni forma di violenza negli stadi.