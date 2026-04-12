Massimo Stano torna protagonista: argento mondiale nella nuova maratona di marcia

Dopo mesi di stop per infortunio, l’olimpionico azzurro rientra con grinta e guida l’Italia a uno splendido secondo posto ai Mondiali a squadre, dimostrando competitività anche sulla distanza dei 42 km

Dopo mesi difficili, Massimo Stano torna protagonista e lo fa con un segnale forte: nella nuova e impegnativa maratona di marcia conquista un prezioso argento ai Mondiali a squadre di Brasilia.L’azzurro rientrava in gara a dieci mesi dall’ultima apparizione, fermato da un infortunio muscolare che gli aveva impedito di partecipare ad appuntamenti importanti. Nonostante questo lungo stop, si è presentato competitivo e determinato, affrontando con coraggio una distanza inedita per lui: i 42,195 km della marcia, introdotti recentemente nel panorama internazionale. Fin dalle prime fasi, Stano ha adottato un atteggiamento aggressivo, restando nel gruppo di testa e dimostrando di poter lottare per le posizioni di vertice. Nel finale, però, non è riuscito a difendere fino in fondo il podio individuale, ma il suo contributo è stato decisivo per il risultato complessivo della squadra italiana.L’Italia, infatti, ha chiuso al secondo posto nella classifica a squadre, conquistando una medaglia d’argento che conferma la solidità del movimento azzurro nella marcia, anche in questa nuova configurazione delle gare. Il ritorno di Stano, dopo un periodo complicato, rappresenta quindi un segnale molto positivo: l’olimpionico azzurro ha dimostrato di essere già competitivo anche su distanze diverse rispetto al passato, rilanciando le proprie ambizioni in vista dei prossimi grandi appuntamenti.