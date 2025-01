Il capitano, sui social: «Ormai il mio cuore è rossoblù»

«Ciao Taranto, hai visto come passa in fretta questo maledetti tempo?»: con queste parole, sulle sue pagine social, Gianluca Mastromonaco saluta Taranto e i suoi tifosi. Il capitano rossoblù lascia dopo 144 partite e 14 assist, di cui 5 soltanto quest’anno. Le ultime parole dell’esterno, nel lungo post, sono: «Arrivederci Taranto mia, sarai per sempre nel mio cuore che è oramai diventato rossoblù».