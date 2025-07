Mattia Mastrovito confermato al Martina Calcio

Il trequartista classe 2005 ha firmato per la stagione 2025-2026 dopo un’annata da protagonista con 6 reti e 2 assist

Il Martina Calcio blinda uno dei suoi pezzi pregiati in vista della prossima stagione. Mattia Mastrovito, martinese doc classe 2005, ha rinnovato il suo accordo con il club biancazzurro per la stagione 2025-2026. Il giovane trequartista, che nella scorsa annata si è distinto come uno degli elementi più brillanti della squadra con 6 reti e 2 assist all’attivo, si appresta così a vivere la sua seconda stagione consecutiva in Serie D.