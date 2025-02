La Mens Sana Mesagne supera il Santa Rita Taranto: settimo sigillo consecutivo

Basket Divisione Regionale 1: i tarantini resistono tre quarti, poi cedono alla capolista

La Mens Sana Mesagne conferma il proprio momento d’oro superando il Santa Rita Taranto per 94-77 nella 19esima giornata del campionato di Divisione Regionale 1. Per i padroni di casa si tratta della settima vittoria consecutiva.

Partenza sprint degli ospiti che chiudono il primo quarto avanti 24-22, trascinati da un ispirato Arancibia (27 punti a fine gara). Nel secondo periodo, però, i mesagnesi cambiano marcia piazzando un break di 28-17 che li porta al riposo lungo sul +9 (50-41).

Al rientro dagli spogliatoi il Santa Rita prova a ricucire lo strappo (parziale di 19-21), ma nell’ultimo quarto la maggiore profondità del roster a disposizione di coach Romano fa la differenza. La Mens Sana, guidata dal trio Colucci-Liace-Brunetti (47 punti in tre), allunga definitivamente con un perentorio 25-15 di parziale. Per i tarantini, oltre alla prestazione di Arancibia, da segnalare i contributi di Cianci (19 punti) e Masciulli (14), che però non bastano per evitare lo stop dopo tre vittorie consecutive.

Il Santa Rita, ora quinto in classifica con 24 punti, tornerà in campo sabato 1° marzo al Palafiom (ore 18, ingresso libero) contro il Bernalda. Seguiranno le trasferte a Massafra (9 marzo) e il match casalingo con l’Ap Monopoli (15 marzo) a chiudere la regular season. Le prime sei classificate accederanno ai playoff promozione, mentre le successive sei si giocheranno la salvezza ai playout.

TABELLINO:

Mens Sana Mesagne-Santa Rita Taranto 94-77

(22-24, 50-41, 69-62)

parziali 22-24, 28-17,19-21, 25-15