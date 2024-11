Mola-CJ Basket 75-67: Taranto cade nel punto a punto finale

I rossoblù a un passo dalla prima vittoria: al PalaPinto gara tiratissima decisa negli ultimi possessi. Non bastano i 16 punti di Invidia

Il CJ Basket Taranto esce sconfitto dallo scontro diretto contro la Mola New Basket 2012, perdendo 75-67 nell’ottava giornata del campionato di Serie B Interregionale, girone G. La partita, giocata punto a punto, si è decisa negli ultimi possessi, dove i padroni di casa hanno dimostrato maggiore freddezza, mentre i rossoblù sono stati vicini alla vittoria o all’overtime.

Nonostante una prestazione notevole di Invidia, autore di 16 punti e 8 rimbalzi, e di Amorelli, che ha contribuito con 11 punti e 7 rimbalzi, Taranto non è riuscita a capitalizzare. Il capitano Salerno ha segnato 13 punti e Giovara ha giocato per tutti i 40 minuti, chiudendo con 10 punti. Facciolà ha aggiunto 11 punti e Gigante ha fornito un buon contributo con 6 punti.

Nel primo quarto, Mola ha chiuso in vantaggio 21-17. Taranto, guidata da Invidia, è riuscita a pareggiare a 39-39 all’intervallo. Il terzo quarto è stato caratterizzato da un equilibrio costante, con il punteggio che si è assestato su 53-51 per Mola.

Nell’ultimo quarto, Mola ha preso un vantaggio di +6 (65-59) a tre minuti dalla fine. Taranto non si è arresa e con una tripla di Amorelli ha accorciato le distanze a 67-65 a un minuto dalla fine. Salerno ha segnato il 69-67, ma Mola ha risposto allungando a +4 grazie a Laffitte. Taranto ha commesso errori decisivi nel finale, permettendo a Tanzi e Setti di chiudere il match per Mola.

Per il CJ Taranto resta il rammarico e l’attesa continua per la prima vittoria della stagione. Sabato prossimo al PalaMazzola arriverà il Canusium Basket, attualmente penultimo in classifica dopo aver battuto Benevento.

MOLA NEW BASKET – CJ TARANTO 75-67

Parziali: 21-17, 39-39, 53-51

Mola New Basket 2012: Berardi 8, Tanzi 15, Macera, Laffitte 19, Messina 11, Setti 10, Prunotto 8, Burt 2, Lepore ne, Mazzeo 2, Sibilia, Barnaba. All. Masini.

CJ Basket Taranto: Giovara 10, Mirabile ne, Montanaro, Gigante 6, Amorelli 11, Invidia 16, Petraroli ne, Casalino ne, Sarli, Facciolà 11, Salerno 13, Bitetti. All. Orlando.

Arbitri: Anselmi Francesco di Ruvo di Puglia (BA) e Davide Galieri di Termoli (CB).