Mondiali di Tokyo: argento per Antonella Palmisano

Terzo podio iridato per la 34enne tarantina

Nella 35 km di marcia dei Mondiali di Tokyo, disputata nella notte italiana, Antonella Palmisano ha conquistato la medaglia d’argento. La 34enne tarantina ha chiuso la gara in 2h42:24, piazzandosi alle spalle della spagnola María Pérez.

Per Palmisano si tratta del terzo podio iridato in carriera, dopo i bronzi conquistati a Londra 2017 e a Budapest 2023. Nel suo palmarès spiccano anche l’oro olimpico ottenuto ai Giochi di Tokyo 2021 (con le gare di marcia disputate a Sapporo) e il titolo europeo vinto a Roma nel 2024.

(Foto Ansa)