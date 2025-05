New Taranto, pareggio contro la Lazio: ai playoff promozione da terzi in classifica

La squadra rossoblù chiude la regular season con un pareggio ma centra comunque l’obiettivo playoff

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca: finisce 2-2 la sfida del PalaTorrino tra la Lazio C5 e la New Taranto, valida per la 26^ e ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie A2 Élite, girone B. Un solo punto per la truppa tarantina che conclude al terzo posto, alle spalle della capolista Capurso e del Pescara. Seppur a pari punti con gli abruzzesi, gli ionici pagano gli scontri diretti coi biancazzurri.

La gara è sin da subito spigolosa. Mister Tomassini deve fare a meno dello squalificato Grandinetti, oltre alle assenze di Di Pietro e Bottiglione. I laziali, imbottiti di under, si affidano alle giocate di Bertinelli e Pezzin per provocare grattacapi al team ionico. I biancocelesti, nonostante la giovane età, provano subito a mettere in difficoltà gli ospiti: proprio Pezzin e Bertinelli creano più di qualche pericolo verso la porta di Lupinella, prendendo anche un palo in avvio. Poi i laziali vanno in vantaggio alla metà esatta del primo tempo con lo stesso Bertinelli, sorprendendo la truppa tarantina e sfruttando un errore di Lopes: 1-0 e squadre al riposo.

La New Taranto però non si disunisce: qualche errore di troppo in fase offensiva rende meno pericolose alcune azioni, ma lo stesso Lopes si fa perdonare in avvio di ripresa trovando il pareggio. Il brasiliano, infatti, è abile a sfruttare un assist di Chimanguinho e siglare la rete dell’1-1. Ma la Lazio non molla l’osso e i temibili ragazzini biancocelesti continuano a imporre il proprio ritmo: ci pensa Pezzin, dopo 3’15 dalla ripresa, a riportare in avanti la formazione di casa. I rossoblù non ci stanno e riequilibrano l’incontro al 13’ con una rete di Quinto per il 2-2. Nel finale, entrambe le squadre si giocano la carta del quinto di movimento per provare a portare a casa i tre punti in palio, ma non basta: finisce 2-2, un punto a testa e terzo posto in classifica.

Il cammino della New Taranto proseguirà, adesso, con i playoff promozione. In virtù dei vari piazzamenti, la squadra di mister Tomassini incontrerà il Città di Melilli, quarto classificato in Serie A2 Élite. Come da regolamento, gli incontri saranno disputati con gare di andata e ritorno. La gara di ritorno si disputerà in casa della società con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare. Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la società che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. Nel caso di parità di reti realizzate nelle due gare gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; qualora anche al termine di questi le Società fossero in parità sarà dichiarata vincente la società con il miglior piazzamento al termine della stagione regolare.

SERIE A2 ÉLITE – PLAYOFF: IL PROGRAMMA

QUARTI DI FINALE – ANDATA – 17/05 (rit. 24/05)

1) OLYMPIA ROVERETO-MESTREFENICE

2) MACCAN PRATA-CDM FUTSAL

3) POLISPORTIVA FUTURA-ACADEMY PESCARA

4) CITTÀ DI MELILLI-NEW TARANTO