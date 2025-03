La gara, prevista per questo sabato alle 17.30, è stata rinviata a data da destinarsi

La gara tra Taranto e Turris, in programma sabato 8 marzo alle ore 17.30 alla Nuovarredo Arena di Francavilla Fontana, è stata rinviata a data da destinarsi. Il provvedimento della Lega Pro è stato determinato, naturalmente, dai procedimenti in corso che coinvolgono le due società. Entrambe corrono il rischio di essere escluse dal campionato in corso.