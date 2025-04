Nuoto, Benedetta Pilato si ritira dagli Assoluti

La campionessa tarantina rinuncia alle finali di Riccione. Appuntamento a giugno al Settecolli per tentare la qualificazione mondiale nei 50 rana

Un ritiro anticipato che fa discutere quello di Benedetta Pilato agli Assoluti di nuoto di Riccione. La plurimedagliata atleta pugliese, tra i nomi più attesi della manifestazione, ha sorpreso tutti abbandonando la competizione prima dell’ultima giornata di gare.

Nonostante fosse qualificata per la finale dei 100 rana dopo aver superato le batterie con un tempo non particolarmente brillante, la Pilato ha scelto di non presentarsi all’ultimo atto della specialità. Ancora più sorprendente la sua assenza nei 50 rana, distanza nella quale era considerata la grande favorita.

La decisione di lasciare anticipatamente Riccione solleva inevitabilmente interrogativi sul momento atletico della nuotatrice, che già agli Europei in vasca corta di dicembre non aveva mostrato la sua consueta brillantezza. Per la tarantina, l’obiettivo si sposta ora sul Trofeo Settecolli in programma a giugno, appuntamento cruciale nel quale dovrà conquistare il pass per i Mondiali nella sua distanza prediletta, i 50 rana.