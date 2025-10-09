Nuoto, Pilato e Tarantino sospese per 3 mesi: salteranno gli Europei

L’inchiesta è stata aperta a seguito delle accuse e il fermo di Singapore per il furto di cosmetici nel duty free

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino sono state sospese dalla Federnuoto per 90 giorni e salteranno gli Europei in vasca corta. L’inchiesta è stata aperta a seguito delle accuse e il fermo di Singapore per il furto di cosmetici nel duty free.

La decisione di sospenderle per tre mesi ha tenuto conto dell’atteggiamento collaborativo delle due atlete che hanno ammesso le loro responsabilità. Come riportato dal comunicato ufficiale, la Federnuoto, ricevuto anche il nulla osta del Procuratore Generale del Coni, ha accolto la proposta sanzionatoria della Procura Federale relativa alla richiesta di patteggiamento presentata singolarmente dalle parti.