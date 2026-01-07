Nuoto, terminata la sospensione per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

Le due nuotatrici torneranno in vasca dopo lo stop avvenuto dopo il tentato furto al duty free dell’aeroporto di Singapore

Si è concluso dopo tre mesi il provvedimento di sospensione disposto dalla Federazione Italiana Nuoto nei confronti di Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due azzurre tornano ora pienamente operative dopo lo stop seguito al tentativo di furto al duty free dell’aeroporto di Singapore, episodio avvenuto lo scorso 14 agosto.

La sanzione ha avuto conseguenze rilevanti sul piano sportivo: Pilato e Tarantino sono state infatti costrette a rinunciare ai Campionati Europei in vasca corta, disputati in Polonia, uno degli appuntamenti chiave della stagione.

La fine della sospensione segna anche la chiusura di un periodo complesso. Ora, per entrambe, l’obiettivo è uno solo: tornare protagoniste in vasca e lasciarsi alle spalle una vicenda che ha inciso profondamente sul loro percorso sportivo.