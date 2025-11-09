lunedì 10 Novembre 25
Nuova sconfitta per Prisma La Cascina contro la Tinet Prata

Magri-Zito, pareggio al Paladozza di Bologna

Quero: "Agli addetti ai lavori il verdetto è sembrato anche un po’ stretto, soprattutto per la supremazia di Magrì su Zito" Lo scorso 7 novembre...
Taranto, facile sul Foggia Incedit

I rossoblù vincono 5-0, tutte e cinque le reti nel primo tempo Troppo facile per il Taranto avere ragione del Foggia Incedit, ultima forza del campionato. I...
Allo stadio Italia testa coda da sfruttare

Alle 14.30, il Taranto ospiterà il Foggia Incedit, ultimo con cinque punti L'occasione è d'oro per il Taranto che questo pomeriggio alle 14.30 affronterà il Foggia Incedit,...
