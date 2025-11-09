Nuova sconfitta per Prisma La Cascina contro la Tinet Prata

De Luca: “Ai nostri tifosi chiediamo di avere fiducia e di continuare a seguirci come sempre”

Contro la Tinet Prata è arrivata un’altra sconfitta rotonda, (23-25, 23-25, 15-25) questa volta giocata in equilibrio per i primi due parziali chiusi entrambi 23-25, poi i rossoblù non sono riusciti a rialzare la testa e nel terzo hanno subito un grave contraccolpo, soccombendo agli attacchi di un tridente veramente insidioso come quello degli schiacciatori Gamba, Terpin e Ernastowicz. Diversamente da Ravenna, questa sera con l’inserimento di Lawani si è visto un gioco diverso, ma non è bastato contro una squadra come Prata, che poco ha cambiato rispetto allo scorso anno, la vincente della regular season 2024-25.



Tutto da rifare dunque, nelle fila rossoblù, – fanno sapere – che devono ripartire dai primi due set e trovare soluzioni soprattutto di continuità e concretezza nei momenti decisivi. La Prisma La Cascina Taranto ha mostrato buoni spunti, ma ancora troppi errori nei finali di set hanno pesato sull’esito del match. L’ingresso di Lawani ha dato maggiore profondità offensiva, mentre Antonov e Cianciotta hanno provato a tenere in equilibrio la squadra con esperienza e personalità.



Il calendario non concede soste e la Prisma è chiamata a reagire subito a Brescia: servirà una prova di carattere per tornare a muovere la classifica e ritrovare fiducia, puntando sulla solidità del collettivo per invertire la rotta.

“Diciamo che i primi due set sono stati piú o meno equilibrati – dichiara Stefano De Luca dalla dirigenza rossoblù – poi abbiamo perso lucidità e abbiamo perso male il terzo, come hanno visto tutti. Loro hanno giocato meglio di noi e si é visto. Sicuramente ci sono margini di miglioramento. Questa inoltre é stata la prima partita di Lawaní, che ancora si deve integrare nella squadra. Quindi diciamo che qualche sbavatura ci sta pure. Ai nostri tifosi chiediamo di avere fiducia e di continuare a seguirci come sempre”.



Prisma La Cascina perde 0-3 contro Tinet Prata.

I rossoblù cominciano con la diagonale Yamamoto-Lawani, al centro Bossi-Sanfilippo, in posto 4 Antonov- Cianciotta, libero Gollini

Prata schiera la diagonale Alberini-Gamba, al centro Katalan-Fusaro, in 4 Ernastowicz-Terpin, libero Benedicenti.

Dopo un ottimo inizio per i rossoblù in casa , gli ospiti recuperano e strappano un buon break con Gamba, 8-10. Prata spinge con un bel mani out di Terpin, poi Antonov firma l’11-15. Lawani in diagonale mette a terra il 12-15. Ancora Antonov in diagonale per il 13-16, poi firma un bell’ace 14-16. Antonov si mantiene sempre attaccato, 17-19. Due ace di Cianciotta permettono l’aggancio 19-19. Antonov mette a terra il 20-20. Cianciotta in pipe per il 21-21. Gamba passa ancora, e porta Prata 23-24. Cianciotta viene murato per il 23-25.



Nel secondo parziale Taranto si porta ancora avanti 5-3 con un Lawani in temperatura ma Prata non molla, e si riporta sopra, 7-9. Cianciotta firma l’8-9. Prata firma un break 9-12, poi Cianciotta fa ace. Prata allunga con Terpin, poi Yamamoto firma un altro ace, 13-16. Lawani 14-17. Cianciotta firma il 16-19, poi il 17-19. Ancora Cianciotta, 18-19. Ace di LAwani, per l’aggancio. Sorpasso con un mani out di Cianciotta. Controsorpasso di Prata con un buon turno in battuta di Scoppelliti, 22-23. Yamamoto spara out, 23-25.



Il terzo set vede Prata in fiducia, che allunga 6-10. Il gap è importante, e si allunga 9-15. Gamba si impone, vengono cambiati Gollini,Yamamoto e Antonov, inseriti Luzzi, Lusetti, Pierotti, in seguito anche Lawani viene rilevato per Hopt, e Santangelo per Galliano. Ma l’inerzia non cambia. Il set si chiude 25-15, con una Prisma La Cascina un po’ troppo arrendevole.

