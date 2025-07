Nuova sfida da pro per Francesco Castellano al Trofeo Città di Mottola

Nel contorno del match professionistico, ci saranno i nove incontri di boxe olimpica che coinvolgeranno, oltre alla Pugilistica Castellano e alla Quero-Chiloiro, la Pugilistica Martina Franca, la Black corner team Carrescia Policoro, la Alex boxe Tricase e la Boxe Terra d’Otranto, in gara per aggiudicarsi il trofeo dal ricco albo d’oro che anche quest’anno premierà il miglior pugile della manifestazione sportiva

La centralissima piazza XX settembre si accenderà questo sabato 12 luglio alle ore 19.30 con la boxe sinergica delle società pugilistiche Castellano e Quero, in co-organizzazione per la quindicesima edizione del Trofeo Città di Mottola, la manifestazione sportiva che ha avuto vita per la prima volta nell’ormai lontano anno 2000 e che torna in una delle piazze che le hanno dato maggior splendore.

Territorio fertile per il pugilato, quello mottolese, grazie alla passione trasmessa dai fratelli Francesco e Giandomenico Castellano che si spendono per i valori e il benessere sportivo, in sintonia con quell’eredità che lo stesso Francesco porta anche dalla Quero-Chiloiro, nella quale è cresciuto come pugile fino all’apertura della sua società e con la quale ha mantenuto una solida amicizia e collaborazione. E sarà proprio Cataldo Quero che lo sosterrà all’angolo tecnico nel suo quindicesimo match in carriera da professionista, la sfida per il titolo intercontinentale mediomassimi che vedrà Francesco Castellano confrontarsi con l’inglese Luke Brassfield, in arrivo da Leicester per una competizione sugli otto round da tre minuti come una lotta tra titani. Castellano, classe ’86, con un record di 6 vittorie, 1 pari e 7 sconfitte, lottatore per tecnica e tenacia, affronterà Brassfield, classe ’87, con un record di 2 vittorie e 3 sconfitte, in quella che sarà sicuramente una guerra in cui i due atleti non si risparmieranno nulla.

Nel contorno del match professionistico, ci saranno i nove incontri di boxe olimpica che coinvolgeranno, oltre alla Pugilistica Castellano e alla Quero-Chiloiro, la Pugilistica Martina Franca, la Black corner team Carrescia Policoro, la Alex boxe Tricase e la Boxe Terra d’Otranto, in gara per aggiudicarsi il trofeo dal ricco albo d’oro che anche quest’anno premierà il miglior pugile della manifestazione sportiva. Anche i più piccoli saranno coinvolti, per l’attività dell’importante settore giovanile della boxe, nelle gare di sparring-io che si svolgeranno in apertura dell’evento.