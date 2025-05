Nuovo ingresso alla Gioiella Prisma: Matteo Lusetti nuovo palleggiatore

Il giovane modenese, già nel giro della Nazionale, approda a Taranto dopo la promozione in Superlega con Grottazzolina. “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”

La Gioiella Prisma Taranto piazza un importante colpo di mercato assicurandosi le prestazioni del talentuoso palleggiatore Matteo Lusetti. Il giovane modenese classe 2002, nonostante la giovane età, vanta già un curriculum di tutto rispetto, avendo esordito in Superlega a soli 15 anni con la maglia della sua città natale.

La carriera di Lusetti ha preso il volo in Serie A2 con le maglie di Mondovì e Bologna, fino alla storica promozione in Superlega conquistata con Grottazzolina. Le sue prestazioni gli sono valse anche la convocazione in Nazionale maggiore da parte del CT Fefè De Giorgi. “Sono davvero felice di questa nuova avventura” – ha dichiarato Lusetti – Ho scelto Taranto perché credo molto nel progetto della società, che mi ha trasmesso grande entusiasmo e professionalità sin dal primo contatto. Mi aspetto un campionato competitivo, ma sono pronto a dare il massimo, sia a livello personale che di squadra, per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. Non vedo l’ora di conoscere i tifosi e sentire il calore di Taranto”.

Soddisfatto dell’acquisto anche il direttore generale Vito Primavera: “Lusetti è un talento in continua crescita, con alle spalle esperienze importanti nonostante la giovane età. La sua voglia di mettersi in gioco e la sua mentalità si sposano perfettamente con il nostro progetto “.

Il palleggiatore, alto 190 cm, arriva a Taranto dopo l’ultima stagione trascorsa in A3 con la maglia del Sarroch, dove ha continuato il suo percorso di crescita acquisendo ulteriore esperienza e leadership. Ora è pronto per questa nuova sfida nella serie A2 con la formazione pugliese.