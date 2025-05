Nuovo ingresso alla Gioiella Prisma: arriva Elia Bossi

Il centrale triestino, ex Modena e campione di SuperLega, approda a Taranto dopo l’esperienza a Catania. “Non ci ho pensato due volte, qui per riscattarmi”

La Gioiella Prisma Taranto proseguo il percorso di rinforzo del reparto dei centrali, ufficializzando l’ingaggio di Elia Bossi, atleta di grande esperienza che vanta nel suo palmarès uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa e una Coppa Cev, tutti trofei conquistati con la maglia di Modena.

Il nuovo acquisto rossoblù, classe 1994 e alto 202 cm, arriva dalla Saturnia Catania dove ha militato nella scorsa stagione, prima in SuperLega e poi in Serie A2. Cresciuto nelle giovanili del Monfalcone, Bossi è stato scoperto da Modena durante il Trofeo delle Regioni 2009, società con cui ha fatto il suo esordio in SuperLega nel 2013-14. Nel corso della sua carriera ha indossato anche le maglie di Molfetta, Ravenna, Milano e Latina, affermandosi come uno dei centrali più affidabili del panorama nazionale. Nel suo curriculum spicca anche un bronzo mondiale conquistato con la nazionale Under-23 nel 2015.

“Non ci ho pensato due volte ad accettare l’ingaggio a Taranto – ha dichiarato Bossi – Dopo l’ultima stagione a Catania, sento il bisogno di riscattarmi e di dimostrare il mio valore. Mi affascina l’entusiasmo della tifoseria e la passione che si respira in Puglia per la pallavolo”. Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore generale Vito Primavera: “Siamo orgogliosi di accogliere un giocatore che ha vissuto da protagonista la SuperLega. La sua esperienza rappresenta un valore aggiunto fondamentale per il nostro progetto”.