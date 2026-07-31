O Capitano! Mio Capitano!

Franco Baresi rappresenta un’idea di sport che oggi appare sempre più rara: la fedeltà a una maglia, il rispetto per gli avversari, la sobrietà nei comportamenti e la capacità di guidare senza alzare la voce. È stato un fuoriclasse con il pallone tra i piedi, ma soprattutto un esempio di stile, correttezza e umanità. Per il Milan è una bandiera; per il calcio italiano, un patrimonio che continua a ricordare come il talento trovi il suo compimento soltanto quando è accompagnato da carattere, sacrificio e integrità

Franco Baresi è molto più di una leggenda del Milan: è il simbolo di un modo di intendere il calcio fatto di fedeltà, rigore, umiltà e senso del dovere. In un’epoca in cui i campioni cambiano spesso maglia, lui ha rappresentato un’eccezione irripetibile: una sola squadra per tutta la carriera, oltre vent’anni vissuti con i colori rossoneri addosso e più di settecento partite ufficiali disputate con la stessa straordinaria dedizione.

Riservato, taciturno, mai incline ai riflettori, Baresi ha sempre lasciato parlare il campo. Non aveva bisogno di proclami o gesti plateali per imporsi: bastavano uno sguardo, un intervento perfetto, una chiusura decisiva. Mite nei rapporti umani, educato e rispettoso con tutti, sul terreno di gioco si trasformava in un difensore implacabile, capace di guidare i compagni con autorevolezza e personalità. Era un leader naturale, uno di quelli che trascinano l’intera squadra con l’esempio.

Per quindici stagioni ha indossato e onorato la fascia di capitano del Milan, diventando il punto di riferimento di una delle difese più forti della storia del calcio. Insieme a Paolo Maldini, Alessandro “Billy” Costacurta e Mauro Tassotti formò un reparto arretrato rimasto nella memoria di ogni appassionato: una linea difensiva praticamente perfetta, costruita su intelligenza tattica, affiatamento e disciplina.

Il suo palmares racconta un’epoca irripetibile: sei campionati italiani, tre Coppe dei Campioni, due Coppe Intercontinentali e numerosi altri trofei conquistati con un Milan che, sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, dominò il calcio italiano ed europeo. Quella squadra non si limitava a vincere: imponeva un modello di gioco, una mentalità e una cultura della vittoria che hanno segnato un’intera generazione. Baresi ne fu il capitano e l’anima, il punto fermo attorno al quale ruotava una formazione entrata di diritto nella leggenda.

Anche con la maglia azzurra ha scritto pagine importanti. Fece parte della nazionale che conquistò il titolo mondiale nel 1982, pur senza scendere in campo durante il torneo e dodici anni più tardi fu il capitano dell’Italia ai Mondiali di Stati Uniti 1994. Proprio quella finale contro il Brasile racconta meglio di qualsiasi altra impresa il suo carattere. Reduce da un grave infortunio al ginocchio che sembrava aver concluso il suo Mondiale, recuperò in tempi incredibili e disputò una partita straordinaria, annullando gli attaccanti brasiliani con una prestazione di livello assoluto. Ai calci di rigore fu il primo a presentarsi sul dischetto e il suo tiro terminò alto sopra la traversa. Quell’errore, però, non ha mai offuscato il significato di quella serata: Baresi dimostrò un coraggio e un senso di responsabilità fuori dal comune, assumendosi il peso della sfida quando molti, nelle sue condizioni, non sarebbero nemmeno riusciti a giocare.

Il rispetto che ha raccolto nel corso della sua carriera va ben oltre i tifosi milanisti. Avversari, compagni e addetti ai lavori lo considerano unanimemente uno dei più grandi difensori nella storia del calcio. Per questo il Milan ha ritirato la maglia numero 6, un onore riservato soltanto ai campioni che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del club.

Franco Baresi rappresenta un’idea di sport che oggi appare sempre più rara: la fedeltà a una maglia, il rispetto per gli avversari, la sobrietà nei comportamenti e la capacità di guidare senza alzare la voce. È stato un fuoriclasse con il pallone tra i piedi, ma soprattutto un esempio di stile, correttezza e umanità. Per il Milan è una bandiera; per il calcio italiano, un patrimonio che continua a ricordare come il talento trovi il suo compimento soltanto quando è accompagnato da carattere, sacrificio e integrità.

Ci sono campioni che riempiono le bacheche di trofei e campioni che riempiono la memoria di chi ama il calcio. Franco Baresi appartiene a entrambe le categorie. Per il Milan è stato una bandiera; per il calcio italiano, un esempio. E gli esempi, a differenza dei record, non invecchiano mai.