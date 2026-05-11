PalaWojtyla di Martina Franca: test riuscito in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026

Il Comitato Organizzatore ha messo alla prova la risposta tecnico-operativa della struttura, analizzando nel dettaglio il sistema dei flussi e le modalità di accesso all’area venue per le tre componenti chiave: atleti, tecnici e spettatori

Il PalaWojtyla di Martina Franca ha ospitato un nuovo Test Event in preparazione dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il Comitato Organizzatore ha messo alla prova la risposta tecnico-operativa della struttura, analizzando nel dettaglio il sistema dei flussi e le modalità di accesso all’area venue per le tre componenti chiave: atleti, tecnici e spettatori.

Importante la presenza dei volontari di Taranto 2026, che hanno vissuto i loro primi approcci operativi sul campo, testando procedure e interazione con pubblico e atleti in un contesto competitivo reale. A fare da cornice operativa, i Campionati Italiani di Lotta U13, competizione che assegnava titoli italiani di categoria e ha visto giovani atleti al loro primo confronto con l’agonismo di alto livello.

Numerose le presenze istituzionali: la delegazione del Comitato Organizzatore dei XX GdM era guidata dal Direttore Generale Carlo Molfetta. La Federazione nazionale era rappresentata, tra gli altri, dal Presidente di Settore Alessandro Saglietti, dal Direttore Tecnico Nazionale Salvatore Avanzato e da Filippo Gargaglia, Presidente della Commissione nazionale attività giovanile. Presenti anche i vertici della FIJLKAM Puglia, con il Presidente regionale Roberto D’Alessandro e i presidenti di settore Franco Quarto (Lotta) e Nicola Rinaldi (Judo). Nei prossimi due mesi saranno effettuati altri Test Event.