Pareggio a reti inviolate al Dimitri tra Manduria e Atletico Acquaviva

Domenica la squadra di Mister Marsili affronterà in trasferta il Molfetta

Termina a reti inviolate il confronto tra Manduria e Atletico Acquaviva. Una partita che ha visto molto movimento ma poca concretezza in fase di conclusione da ambedue le parti in particolare nel primo tempo. Da segnalare infatti solo un tiro da fuori area di Bongermino deviato in angolo da Maggi e il tentativo di Guglielmi. Nella ripresa, dopo circa un quarto d’ora il primo flash da parte del Manduria con un tiro di Perchaud dal lato destro dell’area di rigore con palla che sta per entrare in porta e viene deviata dalla difesa. Gli ospiti tentano la via della rete al 78’ su colpo di testa di Vigna ma è bravissimo Maggi a deviare in angolo. I biancoverdi, per nulla intimoriti dall’avversario di spessore, si ripresentano nell’area avversaria con una sventola di De Sousa che fa la barba alla traversa. Conclude Cutrone con un tiro parato da Bozzi. Uno a uno è il risultato del match del Dimitri con il Manduria sicuramente in crescita che domenica prossima affronterà in trasferta il Molfetta.

Manduria: Maggi, Farucci, Chiochia (94’ Teixeira), Stranieri, Martina (80’ Zuccaro), De Sousa, Balanda, Rizzo (60’ Coronese), Sosa (77’ Palumbo), Vapore (80’ Cutrone), Perchaud. A disp.: Schettino, Carrozzo, Sernia, Caragnulo. All. Marsili

Acquaviva: Bozzi, Di Cillo, Asselti, Pesce, Difino, Taal, Guglielmi, Novelli, Bongermino, Marasciulo, Capozzo (66’ Vigna). A disp. Sanrocco, Lovero, Rojasca, Fortunato, Bonasia, Cannone, Bellomo, Cernobe. All. Leonino

Arbitro: D’Ambrosia di Brindisi

Note: Ammoniti: Chiochia, Stranieri, Balanda, Di Cillo, Marasciulo. Angoli: 5 a 3 per il Manduria.