Pareggio amaro in campo: il Manduria frena con Gallipoli, finisce 1-1

Partita terminata equamente dopo un controverso rigore nel primo tempo, con il Gallipoli che recupera lo svantaggio allo scadere del primo tempo grazie a Prinari

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca quello tra Manduria e Gallipoli, terminato 1-1 al termine di una gara dai due volti. I biancoverdi, passati in vantaggio con Perchaud, vengono raggiunti allo scadere del primo tempo su un contestato calcio di rigore trasformato da Prinari.

La partita si accende dopo venti minuti di studio: al 22′ la prima occasione è per i padroni di casa con un cross di Rizzo per Perchaud che costringe la difesa ospite al corner. Proprio da calcio d’angolo, un minuto dopo, arriva il vantaggio manduriano: mischia in area e Perchaud è il più lesto a insaccare.

Il Gallipoli reagisce al 37′ con una punizione dalla trequarti che sfiora il palo alla destra di Maggi. I biancoverdi sfiorano il raddoppio al 40′ quando Vapore serve Sosa il cui tiro termina di poco a lato. Nel recupero del primo tempo l’episodio che cambia la partita: l’arbitro Albano indica un rigore per il Gallipoli su segnalazione del guardalinee, nonostante inizialmente avesse fatto cenno di proseguire. Dal dischetto Prinari non sbaglia.

Nella ripresa il ritmo cala vistosamente e bisogna attendere gli ultimi minuti per vedere azioni degne di nota. Al 43′ Zuccaro si vede respingere un tiro dall’ex Menendez, mentre al 47′ è ancora l’estremo difensore giallorosso a negare la gioia del gol a Cutrone su punizione.

TABELLINO:

Manduria – Gallipoli 1 – 1

Manduria: Maggi, Farucci, Chiochia, Teixeira, Martina (21’ s.t. Zuccaro), D’Ettorre (26’ s.t. Sernia), De Sousa, Rizzo (13’ s.t. Coronese), Sosa (21’ s.t. Cutrone), Vapore (38’ s.t. Palumbo), Perchaud. A disp.: Schettino, Carrozzo, Caragnulo, Balanda. All. Marsili

Gallipoli: Menendez, Prinari, Morleo (18’ s.t. Galloni), Igorra, Galan, Benvenga, Tarantino, Sansò 18’ s.t. Cardinale), Ramirez, De Vito, Leirosa (18’ s.t. Della Rocca). A disp.: Centonze, Avantaggiato, Minnella, Bellino, Cazzato, Cardamone. All. Sportillo

Arbitro: Albano di Taranto

Reti: 23’ p.t. Perchaud, 46’ p.t. Prinari (Rig.)

Note: Ammoniti Chiochia, D’Ettorre, Vapore, Ramirez. Angoli: 4 a 2 per il Manduria.