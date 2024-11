Pareggio equilibrato al Dimitri: Manduria e Corato si dividono la posta

Due rigori decidono la sfida con il risultato finale di 1 a 1, riflettendo l’andamento bilanciato del match

Due rigori determinano il pareggio tra Manduria e Corato, con il risultato finale di 1 a 1 in una partita caratterizzata da due penalty. Il risultato riflette fedelmente quanto visto in campo, offrendo un punto a ciascuna squadra che contribuisce al morale e alla classifica. L’inizio è stato sfortunato per i biancoverdi, che al 5′ hanno subito un calcio di rigore a causa di un’ingenuità difensiva. Ingredda trasforma il penalty, portando gli ospiti in vantaggio sull’1 a 0. Tuttavia, i padroni di casa reagiscono e al 22′ Cutrone costringe Lacirignola a una difficile parata su punizione.

Al 34′, Diallo avanza verso la trequarti avversaria e viene atterrato in area: l’arbitro assegna un rigore che Cutrone realizza, riportando il punteggio in parità. Nella ripresa ci sono poche azioni significative, tranne un tentativo di De Sousa al 7′ per Palumbo, il cui tiro viene respinto dal portiere del Corato. All’11’, Diallo prova nuovamente ma Lacirignola devia in angolo. Ultima vera emozione al 17’ con una staffilata rasoterra di D’Ettorre che sfiora il palo. La partita si conclude quindi con un giusto 1 a 1 al Dimitri.

Manduria – Corato 1-1

Manduria: Menendez, Farucci, Chiochia, Texeira (20’ s.t. Spinelli), Cutrone (34’ s.t. Sernia), De Sousa,

D’Ettorre, Coronese (21’ s.t. Stranieri), Illiano, Palumbo (13’ s.t. Parchaud), Diallo. A disp.: Schettino, De La Mata, Caragnulo, Zuccaro, Balanda. All. Marsili

Corato: Lacirignola, Colaci (38’ s.t. Gueye), Rantucho, Dispoto, Fanelli, D’Alba (29’ p.t. Ivanov), Volpe (38’

s.t. Caradonna), Joof, Ingredda, Frappampina (38’ s.t. Dargenio) Sudube (45’ s.t. Mastrapasqua). A disp.: Zinfollino, Suriano, Calo, Massari. All. DouDou

Arbitro: Mantuano di Bari

Marcatori: 5’ p.t. Ingredda (Rig.), 34’ p.t. Cutrone (Rig.)

Note: Ammoniti: Chiochia, Dispoto, Joof, Frappampina. Angoli: 3 a 0 per il Manduria. Recuperi: 4’ e 5’