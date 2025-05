Pattinaggio artistico, Gabriele Mezzala convocato alla World Cup Final 2025

Il giovane talento dell’ASD Pattinaggio Artistico Taranto rappresenterà l’Italia nella finale mondiale dell’AIS World Cup a Reggio Emilia. Con lui altri due italiani nella Top 10 del ranking

È ufficiale: Gabriele Mezzolla, giovane promessa del pattinaggio artistico a rotelle, rappresenterà l’Italia alla Finale della World Cup – Artistic International Series 2025, in programma dal 7 al 15 giugno al PalaBigi di Reggio Emilia. Un traguardo di altissimo prestigio per l’atleta dell’ASD Pattinaggio Artistico Taranto, che ha conquistato la qualificazione grazie a una straordinaria prestazione nella semifinale mondiale di Trieste. Con un punteggio di 91.96, Mezzolla si è classificato quinto nel ranking mondiale nella categoria Youth Men, staccando così il pass per l’atto conclusivo della rassegna più importante del circuito internazionale.

L’edizione 2025 della World Cup, promossa da World Skate, si svolgerà proprio in Italia e sarà ancora più speciale per i colori azzurri, rappresentati da una pattuglia agguerrita e di altissimo livello. Accanto a Gabriele, anche i compagni di squadra Daniele Dabramo e Umberto Scialpi, anch’essi tesserati con l’ASD Pattinaggio Artistico Taranto, hanno brillato nella tappa di Trieste, entrando nella Top 10 del ranking mondiale e confermando la solidità e il valore del vivaio italiano.

Dietro i risultati c’è un lavoro quotidiano meticoloso e condiviso. “Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra solido e quotidiano – ha dichiarato l’allenatore Giammaria Altieri – Gabriele, Daniele e Umberto si allenano fianco a fianco, si confrontano, si sostengono e crescono insieme. Questo spirito di squadra è la chiave che consente loro di migliorarsi costantemente e affrontare le sfide con la giusta mentalità. Ora tifiamo tutti per Gabriele, pronto a competere con gli altri otto finalisti provenienti da tutto il mondo – Francia, Spagna, Portogallo, Brasile, Argentina, Colombia e naturalmente Italia – per vivere un’esperienza unica e acquisire la giusta carica in vista dei prossimi importanti appuntamenti, come i Campionati Nazionali in programma a Novara.”

La AIS World Cup è considerata uno dei circuiti internazionali più prestigiosi nel panorama del pattinaggio artistico a rotelle. Organizzata da World Skate, l’ente riconosciuto dal CIOper gli sport a rotelle, la competizione prevede tappe in diverse nazioni, con gli atleti impegnati a raccogliere punti utili per la qualificazione alla Finale Mondiale. Solo i migliori di ogni Paese, sulla base del ranking, possono accedere alla fase conclusiva, rendendo l’evento di Reggio Emilia un appuntamento imperdibile per la disciplina.

L’Italia, grazie anche al talento che sboccia nel Sud, si presenta con un team agguerrito e ambizioso. Gabriele Mezzolla avrà ora l’onore e la responsabilità di rappresentare Taranto, la sua scuola e tutto il movimento italiano in una finale mondiale che promette emozioni, spettacolo e altissima tecnica. Sarà una settimana intensa, da vivere tutta d’un fiato.

A Reggio Emilia il pattinaggio artistico internazionale eleggerà il suo nuovo re. E Taranto sogna, con il cuore azzurro, sulle rotelle di Gabriele.