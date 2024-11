Perugia trionfa a Taranto: 0-3 per la Gioiella Prisma

Nonostante l’ottimo supporto del pubblico, la squadra di Boninfante cede a Sir Susa Vim Perugia, che conquista la vittoria con due set dominati e un terzo set combattuto, chiuso ai vantaggi

In una cornice di oltre 2.700 spettatori, il match tra Gioiella Prisma Volley Taranto e Sir Susa Vim Perugia segna il settimo incontro della stagione per entrambe le squadre, che si presentano al campionato di Superlega con ambizioni diverse. Taranto osserva con attenzione l’incontro tra Monza e Padova, terminato con un netto 3-0 per Padova, mentre Perugia cerca di superare Piacenza in trasferta a Civitanova Marche.

Il match, caratterizzato da errori da parte di Taranto, vede i primi due set dominati dagli ospiti. Il terzo set è più combattuto, con Taranto che gioca senza nulla da perdere. Alla fine, il punteggio è 0-3, chiudendo così la settima giornata di Superlega.

Taranto scende in campo con il consueto sestetto: Zimmerman come palleggiatore, Gironi opposto, Lanza e Hofer sugli esterni, Alonso e D’Herr al centro, e Rizzo libero. Perugia risponde con Giannelli e Ben Tara rispettivamente regista e opposto, Semeniuk e Plotnytskyi sulla diagonale, Russo e Loser centrali, con Colaci libero.

Il match:

Perugia inizia subito forte con un ace di Ben Tara, portandosi rapidamente avanti 1-7. Taranto reagisce con un ace di D’Herr che riduce il gap a 9-15. Gironi accorcia ulteriormente sul 11-16. Tuttavia, Perugia domina il primo set, chiudendo 25-18. Ben Tara è il top scorer con 8 punti, mentre Hofer segna 4 punti per Taranto.

Il secondo set inizia male per Taranto con un errore al servizio di Lanza. Perugia conduce 6-3 e allunga fino a 11-4. Coach Boninfante chiama time-out sul 16-6. Nella cornice gremita del PalaMazzola, esordiscono Cosimo Balestra e Luca Paglialunga tra le fila ioniche, quest’ultimo va anche a segno. Perugia chiude il secondo set con un punteggio di 25-14.

Il terzo set comincia con Perugia in vantaggio 4-2. Taranto pareggia a 5 con un ace di Brodie Hofer e si porta in vantaggio grazie a due video-check favorevoli e al muro di Alonso (9-7). Perugia ribalta la situazione portandosi sull’11-9 e allungando a 13-10 grazie al muro di Russo. Davide Luzzi fa il suo esordio stagionale come libero per Taranto.

Un ace di Zimmermann accorcia le distanze a 16-14. Perugia si porta sul 23-20 ma Taranto non molla: Hofer accorcia a 23-21 con un grande punto. Un monster block di Gironi e D’Herr porta il punteggio in parità a 23-23. Dopo una serie di errori al servizio da entrambe le parti e grandi giocate di Giannelli, Perugia ottiene cinque match point. Il set si conclude 31-29 per Perugia, lasciando Taranto aggrappata fino all’ultimo punto in una sfida spettacolare.

TABELLINO:

TARANTO: Brodie Hofer 13, Fabrizio Gironi 10, Wout d’Heer 7, Filippo Lanza 3, Roamy Alonso

2, Jan Zimmermann 2, Tim Held 1, Luca Paglialunga 1, Marco Rizzo L, Davide Luzzi L, Aimone

Alletti, Cosimo Balestra, Andrea Santangelo, Diogo Fevereiro.

PERUGIA: Wassim Ben Tara 15, Oleh Plotnyskyi 13, Roberto Russo 10, Kamil Semeniuk 9,

Simone Giannelli 6, Augustin Loser 5, Alessandro Piccinelli L, Davide Candellaro, Francesco

Zoppellari, Nicolo Cianciotta, Jaime Jesus Herrera, Sebastian Solè, Yuki Ishikawa