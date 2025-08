Pilato, caccia al podio mondiale di Singapore

La tarantina, alle 13.10, sarà impegnata nella finale dei 50 rana. Il tempo di ingresso è di 30″20 e per andare a medaglia servirà scendere sotto i 30 secondi

Gli orologi andranno sincronizzati alle 13.10, orario in cui Benedetta Pilato si staccherà dai blocchi per nuotare la finale dei 50 rana dei mondiali di nuoto in corso a Singapore. La tarantina è pronta a puntare il podio in una finale che ospiterà tutte le migliori del panorama internazionale, dalla estone Eneli Jefimova alla cinese Quianting Tang sino alla lituana Rūta Meilutytė. Proprio le ultime due si presenteranno con i tempi più veloci rispettivamente di 30″04 e 29″54. Il tempo di ingresso della Pilato è di 30″20, il terzo delle otto finaliste e dunque si tufferà dal blocco numero 3. La conquista di una medaglia passerà da un tempo che vada sotto il muro dei 30 secondi, che quest’anno ha nuotato una sola volta lo scorso maggio nel Meeting Mare Nostrum di Montecarlo. Nella piscina del piccolo stato nuotò in 29.90 e fu la migliore prestazione mondiale dei primi cinque mesi del 2025.Una medaglia avrebbe un profondo significato per la tarantina , che non sta attraversando un buon momento come affermati in diverse interviste.