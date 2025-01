Il presidente Bongiovanni: “La Gioiella Prisma è galvanizzata da questa sfida”

In vista del match contro la Mint Vero Volley Monza, è fondamentale per la squadra il sostegno collettivo. Appuntamento domenica 19 al Palamazzola

La Gioiella Prisma Taranto si prepara a un momento decisivo del campionato di Superlega, con il presidente Tonio Bongiovanni che fa il punto della situazione dopo la trasferta di Grottazzolina, in vista del cruciale match contro la Mint Vero Volley Monza.

Analizzando la prestazione della squadra nell’ultima uscita, Bongiovanni mostra fiducia nonostante le recenti difficoltà: “La squadra a Grottazzolina ha dato il massimo, ma può fare ancora di più. Abbiamo avuto qualche piccolo problemino ultimamente è vero, ma nella vita i problemi esistono per essere superati”. Il presidente sottolinea come questi momenti di difficoltà facciano parte del percorso di crescita di una squadra.

Guardando al futuro, il numero uno del club tarantino ha le idee chiare sugli obiettivi da perseguire. La permanenza in Superlega resta la priorità assoluta, come conferma lo stesso Bongiovanni: “Non è semplice, ma siamo pronti a lottare. La Gioiella Prisma da sempre è abituata a soffrire e a trovare la forza nei momenti più difficili”.

Il presidente evidenzia come la squadra stia rappresentando non solo la città di Taranto, ma l’intera regione Puglia e il Sud Italia, con un impegno che va oltre il semplice risultato sportivo. La consapevolezza dell’importanza della prossima sfida è ben presente nell’ambiente, con la squadra che sta lavorando intensamente per preparare al meglio l’incontro.

In vista del match contro Monza, Bongiovanni lancia un appello appassionato ai tifosi: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico più che mai. Invito tutti i tifosi a gremire le tribune del PalaMazzola domenica e a sostenerci con tutto il calore e la passione che solo i tarantini sanno trasmettere”. Il presidente è convinto che il supporto del pubblico possa rappresentare quel “settimo uomo in campo” fondamentale per raggiungere l’obiettivo.

La sfida si preannuncia quindi come un momento chiave per il futuro della Gioiella Prisma in Superlega, con società, squadra e tifosi chiamati a fare quadrato per conquistare punti preziosi in chiave salvezza.