Nel mentre scriviamo e’ in corso la conferenza stampa indetta dalla proprietà della locale squadra di calcio. Presentato il plastico del nuovo Iacovone, neanche fossimo a Porta a Porta. Qualcosa non torna
C’è lo stadio Iacovone, la sua gestione per i prossimi trent’anni, un investimento da 16 milioni di euro (per fare cosa, poi, se l’impianto del rione Salinella lo sta costruendo la gestione commissariale con fondi statali?) per gli imprenditori Ladisa: proprietari della locale squadra di calcio. Prima lo stadio, dicevamo, e poi tutto il resto.
Il Piano Strategico riguarda l’infrastruttura sportiva, il nuovo Iacovone, e non quale futuro e’ lecito attendersi per la squadra di calcio. Che viaggia lontana dalla vetta nel campionato di Eccelenza regionale. Una contraddizione in termini. Qualcosa non torna. Prima lo stadio, poi tutto il resto…