Prisma Cascina Volley, il nuovo allenatore

Il tecnico è già parte integrande dello staff

La Prisma Cascina ha affidato l’incarico di primo allenatore della squadra a Pino Lorizio.

Già parte integrante dello staff tecnico rossoblù, la scelta si inserisce nel percorso di valorizzazione delle risorse interne: “Lorizio è un professionista – scrivono nella nota stampa ufficiale – di esperienza e competenza, che negli anni ha dimostrato profonda conoscenza del territorio e del club ionico”.

Motivo per cui la società intende dare continuità al lavoro dello staff tecnico confermando la fiducia nello staff attualmente in forza e nella solidità del gruppo: “A Pino Lorizio vanno i migliori auguri di buon lavoro per il prosieguo della stagione rossoblù” conclude la Prisma Cascina Volley.