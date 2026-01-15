Prisma La Cascina, a Sorrento una grande sfida

Domenica prossima gli ionici arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta interna contro Fano, un passo falso pesante che rende ancora più importante l’impegno di questa giornata

Trasferta tra le più insidiose del campionato per la Prisma La Cascina Taranto, attesa sul parquet di Sorrento domenica alle 19, in un contesto ambientale notoriamente difficile e capace di esaltare il rendimento della formazione campana.

Sorrento, guidata da coach Nicola Esposito – fanno sapere – è una squadra costruita per essere competitiva soprattutto tra le mura amiche. Il pubblico e l’intensità del gioco rappresentano spesso un fattore determinante, così come la qualità di un roster che può contare su elementi di grande spessore. In primo piano l’opposto Baldi, top scorer della Serie A3 nella scorsa stagione, terminale offensivo di riferimento e costante minaccia in ogni rotazione. Sotto rete l’esperienza del centrale Patriarca garantisce solidità e presenza fisica, mentre in banda lo schiacciatore cileno Parraguirre porta qualità, equilibrio e soluzioni importanti in fase offensiva e di ricezione.

All’andata la Prisma La Cascina – aggiungono – si impose con un netto 3-0 davanti al proprio pubblico, ma il confronto di domenica si annuncia di tutt’altro tenore. Il campo di Sorrento, il momento della stagione e la necessità di punti rendono la sfida completamente diversa rispetto al match giocato in Puglia.

“Mi aspetto – dichiara il regista ionico Matteo Lusetti – una partita intensa, contro una squadra che soprattutto in casa sa mettere pressione. Dovremo essere bravi a reggere l’impatto iniziale. Affronteremo questa trasferta con grande determinazione, pensando al nostro gioco e cercando di essere continui fin dai primi scambi.”



Per Taranto – concludono – servirà una prova di grande attenzione, capace di unire pazienza e aggressività, restando agganciata al match anche nei momenti più complessi. A Sorrento sarà battaglia vera, e solo una Prisma compatta e continua potrà provare a tornare a casa con un risultato positivo.

