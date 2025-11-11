Prisma La Cascina, addio al mister

Il club: “Proseguiremo garantendo la massima continuità del lavoro”
Mister Gianluca Graziosi non allenerà più la Prisma La Cascina Taranto Volley.
Secondo quanto si apprende dalla nota stampa ufficiale, la decisione è stata assunta a malincuore dopo un’attenta valutazione dell’andamento tecnico e dei risultati della squadra.
La società ringrazia mister Graziosi per la “professionalità, l’impegno e la dedizione alla guida della squadra, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera”. Il club, specifica nella nota stampa, che proseguirà il proprio percorso tecnico con “l’équipe attualmente in forza alla società valorizzando le competenze e garantendo la massima continuità al lavoro del gruppo”.