Prisma La Cascina batte Porto Viro al Palafiom

Vittoria al cardiopalma per i rossoblù

È stata una battaglia vera quella andata in scena ieri sera al PalaFiom, vinta al tie break dagli ionici (24-14, 25-20, 26-28, 20-25, 15-11) una gara dai due volti che ha messo in luce carattere, resilienza e qualità dei rossoblù.

L’avvio del match – fanno sapere – è stato praticamente perfetto per Taranto. I ragazzi guidati da coach Lorizio hanno imposto subito ritmo e intensità, conquistando con autorevolezza i primi due set grazie a un gioco fluido e a un attacco estremamente efficace. In questa fase la Prisma La Cascina ha mostrato il suo volto migliore, dominando gli scambi lunghi e mettendo in grande difficoltà la ricezione veneta.

Ma Porto Viro ha confermato di essere una squadra in grande crescita. Senza mai uscire realmente dalla partita, gli ospiti hanno reagito con determinazione, alzando il livello soprattutto in battuta e in difesa. Il terzo e il quarto set sono così scivolati nelle mani dei veneti che con grande orgoglio sono riusciti a riaprire una gara che sembrava ormai indirizzata.



Il tie-break – aggiungono – è stato il momento più delicato della serata, tra tensione, ribaltamenti e scambi spettacolari. In mezzo a mille vicissitudini, però, Taranto ha trovato le energie mentali e tecniche per rimettere la testa avanti e chiudere la contesa, conquistando un successo sofferto ma pesantissimo.

Due punti preziosi per la classifica, dunque, per la squadra ionica che dimostra ancora una volta di saper soffrire e reagire nei momenti più complicati.

Grande protagonista della serata Nicola Cianciotta eletto MVP grazie a una prestazione straordinaria: 34 punti complessivi e un contributo decisivo anche in difesa, fondamentale nei momenti più caldi del match. Ottima anche la prova di Pierotti autore di 18 punti e sempre presente nei momenti chiave.

Nonostante la sconfitta, Porto Viro esce comunque dal campo a testa alta, dimostrando carattere e qualità e riuscendo a strappare un punto importante dopo due set iniziali giocati ad altissimo livello dalla formazione tarantina.



Una gara intensa e combattuta che conferma quanto il campionato sia equilibrato e quanto ogni punto possa fare la differenza.

“Avevamo approcciato molto bene la partita – dichiara Coach Lorizio – poi Porto Viro si è dimostrata un’avversaria veramente ostica ed è cresciuta con i suoi terminali più importanti Pinali e Klobucar, ma siamo stati veramente molto bravi a rientrare già dalla fine del quarto set e nel tie break in una gara che si era messa male, riuscendo a portarla a casa nel migliore dei modi”.

” Una partita veramente complicata siamo stati bravi a restare con la testa sul campo e ad aiutarci dimostrando che siamo un gruppo coeso proprio nel momento più difficile” così Nicola Cianciotta.